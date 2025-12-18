Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'esquiadora, Jordina Caminal, a St.Moritz. | FAE
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Esquí

Jordina Caminal signa el millor resultat de la seva carrera amb una quarta posició al segon descens a St. Moritz

L'andorrana aconsegueix també el millor resultat per una esquiadora del país en una prova de velocitat d’aquest circuit continental

Jordina Caminal ha signat aquest divendres el millor resultat de la seva carrera esportiva en Copa d’Europa en finalitzar quarta al segon descens disputat a St. Moritz. L’andorrana ha aconseguit també el millor resultat mai assolit per una esquiadora del país en una prova de velocitat d’aquest circuit continental i s’ha situat setena de la general de descens amb 72 punts, després de sumar-ne 50 amb aquesta quarta posició .

Caminal, que ha sortit amb el dorsal 2, ha aturat el cronòmetre en 1.33.76, a 0.87 segons de la vencedora, l’austríaca Leonir Zegg. El podi l’han completat l’austríaca Anna Schilcher i la italiana Sara Thaler. Amb aquest resultat, l’esquiadora també ha millorat de manera notable els seus punts FIS, passant fins als 31.08, molt per sota dels 45.78 que tenia fins ara.

Després de la cursa, Caminal ha destacat la importància del resultat, que ha qualificat com “el millor de la meva carrera esportiva”. “Estic molt feliç. Ha estat un dia marcat per les condicions meteorològiques i he tingut la sort de fer tota la pista amb sol. És un molt bon resultat i em dona molta confiança per a les pròximes curses”, ha afirmat. L’andorrana també ha explicat que “la primera part era més lenta perquè havia nevat, però tenir la pista amb sol m’ha donat molta confiança i estic molt contenta d’haver sabut aprofitar aquesta oportunitat”.

“Estic molt feliç. Ha estat un dia marcat per les condicions meteorològiques i he tingut la sort de fer tota la pista amb sol. És un molt bon resultat i em dona molta confiança per a les pròximes curses” – Jordina Caminal

D’altra banda, en el primer entrenament del descens de la Copa del Món de Val d’Isère, Cande Moreno ha finalitzat en la 39a posició, amb un temps d’1.45.17, a 3.40 del millor registre, marcat per la italiana Sofia Goggia, i a menys d’un segon del trentè lloc.

Moreno ha pres així el primer contacte amb la pista francesa abans del segon entrenament oficial previst per a aquest divendres. La prova de descens de la Copa del Món s’ha de disputar dissabte, mentre que diumenge està previst el supergegant, en un cap de setmana exigent per a l’esquiadora andorrana en el calendari internacional .

  • Esports
‘Kostas’ Kostadinov veu el seu fixatge pel MoraBanc com una oportunitat per rescabalar-se: “Tinc 22 anys i vull jugar”
  • Esports
La Travessa d’Encamp i la Casamanya Extrem s’inclouen en el calendari de la VK Open World Cup de l’any vinent
  • Esports, Societat
El Principat acollirà el 25 d’agost de l’any vinent la quarta etapa de La Vuelta a Espanya, íntegra i de 104 quilòmetres
