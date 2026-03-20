  • Jordina Caminal, dissabte al descens de Val di Fassa. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Jordina Caminal finalitza el descens de les Finals de la Copa d’Europa que se celebren a Saalbach amb una 24a posició

Completa una primera part en què ha passat vuitena al primer sector, però al segon s'ha deixat 1.20 que la situava 25a per creuar l'arribada a +1.88

Jordina Caminal ha finalitzat el descens de les finals de la Copa d’Europa de velocitat que se celebren a Saalbach (Àustria) amb una 24a. La tricolor ha completat el descens amb un crono d’1’14.27, a 1.88 de la guanyadora, la suïssa Stefanie Grob, qui s’ha imposat sobre l’austríaca Lisa Grill i l’estatunidenca Haley Cutler.

Caminal ha completat una primera part en què passava vuitena al primer sector, però al segon es deixava 1.20 que la situava 25a per creuar l’arribada amb el +1.88 definitiu. De cara a demà està programada la cursa de supergegant.

Notícies relacionades
El suport al sector primari com a pilar de país
Casal confirma que les ajudes al sector primari “no disminuiran” i les considera clau per mantenir la identitat del país
Una Mostra de Productes Agrícoles i Artesans per demostrar que Andorra és molt més que turisme, comerç i neu

Notícies relacionades
  • Esports
Žan Tabak assenyala que “tots, inclús jo, hem de fer un pas més perquè el que estem fent fins ara no és suficient”
  • Esports
L’FC Andorra s’encomana a la continuïtat perquè “ens ha donat bons resultats i creiem que és el camí”
  • Esports
Gina del Rio posa el punt final als 10 quilòmetres en clàssic de la Copa del Món de Lake Placid amb un 42è lloc
Entrevistes esportives
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
