Jordina Caminal finalitza el descens de les Finals de la Copa d’Europa que se celebren a Saalbach amb una 24a posició

Jordina Caminal ha finalitzat el descens de les finals de la Copa d’Europa de velocitat que se celebren a Saalbach (Àustria) amb una 24a. La tricolor ha completat el descens amb un crono d’1’14.27, a 1.88 de la guanyadora, la suïssa Stefanie Grob, qui s’ha imposat sobre l’austríaca Lisa Grill i l’estatunidenca Haley Cutler.
Caminal ha completat una primera part en què passava vuitena al primer sector, però al segon es deixava 1.20 que la situava 25a per creuar l’arribada amb el +1.88 definitiu. De cara a demà està programada la cursa de supergegant.