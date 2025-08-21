Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'esquiadora andorrana Jordina Caminal. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Jordina Caminal espera poder tornar als entrenaments a principis d’octubre després de la reexpansió d’esquena

Durant les últimes tres setmanes, l'andorrana ha estat en repòs a casa "per permetre que els músculs i la columna es recuperin de manera òptima"

L’esquiadora de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) Jordina Caminal va ser sotmesa el passat 31 de juliol a una intervenció d’una reexpansió d’esquena, ja que portava dos mesos amb dolor i no millorava. Ara, espera tornar a esquiar a principis del mes d’octubre.

La cirurgia que se li ha practicat a la tricolor “té com a objectiu alleujar la pressió de les vèrtebres i consisteix a netejar els músculs al voltant de la protrusió per recuperar l’espai necessari perquè l’esquena torni a funcionar correctament”, segons ha explicat ella mateixa, qui ara es recupera per estar preparada per tornar als entrenaments. “També m’han fet algunes infiltracions a les articulacions, ja que estaven molt inflamades”, ha afegit, pensant a estar a punt per a la segona estada de pretemporada de l’equip de velocitat, juntament amb Cande Moreno.

Durant les últimes tres setmanes, l’andorrana ha estat en repòs a casa “per permetre que els músculs i la columna es recuperin de manera òptima”, segons ha manifestat. A partir de setembre, serà quan començarà de nou amb la preparació física.

“Per assegurar-me que estic completament preparada i no posar-me en risc, hem fixat uns objectius físics concrets que determinaran quan estaré preparada per tornar a esquiar”, ha assegurat Caminal, qui espera “que això sigui cap a principis d’octubre per poder viatjar a Xile i començar la pretemporada”, tot i que recorda que “no hi ha res segur”. Tot dependrà de la seva evolució, especialment buscant que el retorn sigui adequat, sense pressa.

