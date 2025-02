Jordina Caminal és operada amb èxit del seu trencament de menisc

Jordina Caminal va ser operada ahir del genoll dret, com era previst, pel trencament del menisc extern. Ara haurà d’anar amb crosses i tardarà unes sis setmanes a poder doblegar-lo més de 90 graus perquè durant l’operació també es va veure un lligament trencat, el qual va ser suturat també. L’andorrana, però, iniciarà d’aquí a uns dies el procés de recuperació amb sessions de fisioteràpia i la previsió és que pugui esquiar d’aquí a tres mesos.

Cal recordar que Caminal va notar molèsties al seu genoll dret just després de la cursa de descens dels passats Campionats del Món de Saalbach. Després va provar de fer una aturada i provar novament en competició a Sarntal (Itàlia), durant les Copes d’Europa de supergegant, però les molèsties van continuar i, finalment, va prendre la decisió d’operar-se, donar per finalitzada la temporada i així estar preparada per iniciar tan aviat com pugui la recuperació.

Moreno, 29a en el segon entrenament de Kvitfjell

Cande Moreno ha disputat avui el segon entrenament oficial de descens de la Copa del Món de velocitat de Kvitfjell (Noruega) i ha finalitzat amb el 29è temps. La tricolor, qui sortia amb el dorsal 44, ha fet un crono d’1’35.44, a 2.01 de la més ràpida, que avui ha estat la nord-americana Breezy Johnson. Demà, a les 10.30 hores, primer descens d’aquesta Copa del Món, dissabte el segon i diumenge el supergegant.

“Tinc moltes ganes perquè crec que començo a tenir més ritme, vaig començar tard la temporada i fins ara crec que estàvem una mica situant-nos. Ara ja estic començant a rodar més fort”, ha comentat l’esquiadora, qui ha apuntat que l’objectiu és fer un top30.

Cornella, 45è al descens dels Mundials júniors

Avui s’ha disputat la primera cursa de velocitat als Campionats del Món júnior, amb Pere Cornella al descens masculí sent 45è. Ha fet un temps d’1’44.94, amb +4.83 respecte al vencedor, l’alemany Feliz Roesle. La pròxima cursa amb representació andorrana serà el dissabte dia amb el supergegant que correrà el mateix Cornella i el Team Combined –supergegant de Cornella i eslàlom de Pirmin Estruga–.