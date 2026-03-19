  • Jordina Caminal, després de l'entrenament d'avui. |FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Jordina Caminal, és 27a al segon entrenament de descens de les Finals EC després de saltar-se alguna porta

Per la seva banda, Lucas Pagès ha quedat 20e a la prova de clàssic de la Copa del Món de telemark, disputada a Pra Loup, amb un temps de 2’22.87

Jordina Caminal ha estat avui la primera protagonista de la jornada en clau andorrana a les finals de la Copa d’Europa de velocitat, que es disputen a Saalbach (Àustria). L’esquiadora ha finalitzat en la 27a posició en el segon entrenament oficial de descens, amb un temps d’1’15.88, a 2’67 del millor registre del dia, marcat per l’estatunidenca Haley Cutler (1’13.21).

Tot i completar la baixada, Caminal s’ha saltat alguna porta del traçat, fet que ha condicionat el seu resultat en aquesta sessió preparatòria. La competició entrarà en matèria divendres amb la cursa de descens, mentre que el supergegant està programat per dissabte.

Per la seva banda, Lucas Pagès ha competit a la Copa del Món de telemark de Pra Loup (França), on ha acabat en la 20a posició a la prova de clàssic amb un temps de 2’22.87. L’andorrà ha estat 14è en la classificació de la cursa, marcada per dues mànegues molt diferents. A la primera, diversos errors li han fet perdre temps de manera significativa, mentre que a la segona ha pogut reaccionar i recuperar posicions.

El triomf ha estat per al francès Charly Petex. Després de la cursa, Pagès ha explicat que “a la primera mànega cometo uns errors que em deixen molt lluny, però a la segona molt millor”. L’esquiador ha afegit que l’objectiu immediat és “veure què no ha funcionat a la primera per poder fer front a les pròximes curses, de clàssic”, i ha advertit que “físicament seran curses dures però espero que vagi tot bé demà”.

