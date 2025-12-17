Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Caminal ha completat la cursa amb un temps d’1.34.16, a 1.07 segons de la vencedora. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí

Jordina Caminal arrenca la temporada amb una 12a posició al descens de St. Moritz i suma els primers 22 punts

A banda dels punts sumats de Copa d’Europa, l'esquiadora tricolor també ha millorat els seus punts FIS, passant dels 45.78 als 35.47

Bon inici de temporada per a Jordina Caminal a la Copa d’Europa. L’esquiadora andorrana ha acabat en 12a posició al primer descens disputat aquest dimarts a St. Moritz (Suïssa), un resultat que li permet sumar els primers 22 punts del curs en la competició continental i millorar el seu rànquing FIS.

Caminal ha completat la cursa amb un temps d’1.34.16, a 1.07 segons de la vencedora, l’austríaca Anna Schilcher, que s’ha imposat amb un registre d’1.33.09. La suïssa Stefanie Grob ha estat segona, a només vuit centèsimes, mentre que la noruega Inni Holm Wembstad ha tancat el podi a 31 centèsimes.

Sortint amb el dorsal 5, l’andorrana ha patit una pista més lenta a la part alta, fet que l’ha situat amb el 35è millor temps al primer sector. Tot i això, ha anat clarament de menys a més: ha marcat el 12è temps al segon sector, el setè al tercer i ha acabat amb el 17è registre al quart, per finalitzar la prova dins del top-15. A banda dels punts de Copa d’Europa, Caminal també ha millorat els seus punts FIS, passant dels 45.78 als 35.47, un aspecte clau de cara a la resta de la temporada .

Aquest descens ha estat la primera cursa oficial del curs per a l’esquiadora, que fins ara havia participat en entrenaments tant de Copa del Món (amb els temps 51è i 52è els dies 10 i 11 de desembre) com de Copa d’Europa, on dilluns havia signat una meritòria 7a posició en la sessió prèvia .

“Tot i venir d’una pretemporada molt curta pels problemes d’esquena, els entrenaments a St. Moritz han estat molt bons i el resultat d’avui confirma que estem a un bon nivell” – Jordina Caminal

“Tot i venir d’una pretemporada molt curta pels problemes d’esquena, els entrenaments a St. Moritz han estat molt bons i el resultat d’avui confirma que estem a un bon nivell”, ha explicat Caminal després de la cursa, tot i reconèixer que “no estic del tot satisfeta perquè em deixo molt temps a l’últim parcial i sabem que podem estar més endavant” .

