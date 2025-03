Automobilisme

Joan Vinyes Jr. es prepara al circuit del Jarama amb una jornada de test de Toyota Espanya

El seu debut a la GR Cup Spain tindrà lloc els dies 29 i 30 de març al circuit aragonès de MotorLand

Joan Vinyes Jr. s’ha estrenat al volant del Toyota GR86 Circuit Pack, en una jornada de test convocada per Toyota Espanya al circuit del Jarama de Madrid el passat cap de setmana. Aquesta ha estat la primera vegada que el jove pilot tricolor ha pogut rodar amb el nou cotxe en un circuit i en una jornada totalment inèdita per a ell, ja que, a més de l’estrena del nou cotxe, s’ha afegit el fet que mai havia rodat en el circuit madrileny.

D’aquesta manera, les primeres hores del binomi Vinyes Jr. i Toyota van anar destinades a conèixer el funcionament del nou vehicle i les seves particularitats i, a la vegada, descobrir a poc a poc els secrets del traçat. En aquesta presa de contacte, també va estar present Joan Vinyes, gran coneixedor del circuit que va poder assessorar en tot moment les evolucions del seu fill a mesura que avançava la jornada. Cal destacar que aquesta era la primera vegada que l’andorrà conduïa un vehicle de competició amb tracció al darrere, condició totalment inversa al que va pilotar la darrera temporada.

La jornada també va tenir una matinal molt intensa, amb tandes de voltes combinades amb parades a box per fer ajustos i canvis d’impressions amb l’enginyer de l’equip Eficar. Així, la progressió va anar a més i, al final de la sessió, Vinyes Jr. va començar a marcar temps d’1.52, molt a prop dels millors temps de pilots molt més experimentats i coneixedors del circuit. Per tant, després d’aquesta jornada de test, el resum per a l’equip és positiu.

El debut del pirenaic a la GR Cup Spain tindrà lloc els dies 29 i 30 de març al circuit aragonès de MotorLand, en la primera de les sis curses en què està programat el certamen monomarca.