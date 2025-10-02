Joan Verdú tanca les quatre setmanes de preparació a Ushuaia i ja pensa en l’estrena a la Copa del Món a Sölden

Del 31 d’agost al 28 de setembre, l’equip de Joan Verdú al complet ha estat entrenant a Ushuaia (Argentina) per tal de posar les bases per estar en condicions per l’estrena a la Copa del Món de gegant que tindrà lloc el pròxim 26 d’octubre a Sölden (Àustria).
L’expedició ha tornat ara a casa per continuar amb la preparació física en aquesta recta final de la pretemporada. L’entrenador de Verdú, Juan Lago, ha destacat el treball fet en aquest mes a l’Argentina: “Han estat quatre setmanes en què hem fet una progressió en tota mena de neu, neu amb sal, neu amb aigua, neu agressiva, neu dura i fins i tot amb neu en condicions dolentes. També hem pogut tocar tota classe de perfils de pista, unes de més planes i fàcils, altres més difícils, i també hem fet un bloc de velocitat”.
Aquesta estada tenia també com a objectiu establir els paràmetres més adequats amb el material. A Ushuaia, el treball de l’equip ha estat fonamental per poder assolir les millors condicions, perquè hi ha hagut dies de mal temps que han obligat a un extra d’esforç per part de tots. “Hem agafat molt mal temps i ha estat un camp molt dur per a tot l’equip, amb molta feina per tirar endavant els entrenaments”, ha explicat Lago, que amb tot estava satisfet per la feina feta durant aquest mes d’intensa preparació.