  • Joan Verdú, aquest dissabte a la Copa del Món. | Alexis Boichard / Agence Zoom
Joan Verdú no pot acabar la segona mànega del gegant de la Copa del Món en una cursa exigent a Val d’Isère

L’andorrà queda fora després d’una errada quan estava signant un bon inici de segona baixada tot i conservar la 23a posició al rànquing de gegant

Aquest dissabte s’ha disputat la quarta prova de la Copa del Món d’eslàlom gegant a Val d’Isère (França), una cursa en què Joan Verdú no ha pogut completar la segona mànega després de quedar fora per una errada quan estava signant una bona baixada. En la primera mànega, l’esquiador andorrà ha marcat el 27è millor temps amb un registre d’1.03.21, a 2.06 del millor crono, que ha estat per a l’austríac Stefan Brennsteiner (1.01.15).

A la segona mànega, Verdú ha sortit amb la voluntat de remuntar posicions i ha ofert un bon nivell en el tram inicial. De fet, al pas pel primer intermig registrava l’11è millor temps de la mànega, però una errada posterior l’ha deixat fora de competició i li ha impedit completar la cursa. Tot i el DNF d’aquest dissabte, Verdú es manté amb 37 punts i continua situat en la 23a posició de la classificació general de gegant de la Copa del Món.

Després de la cursa, l’andorrà ha reconegut que havia estat una jornada complicada. “La primera mànega ja no m’he notat bé, no he sabut trobar el ritme, tot i que és una pista que normalment se’m dona bé. Ens ha sorprès una mica i haurem d’analitzar què ha passat”, ha explicat. Sobre la segona mànega, ha afegit: “He sortit a intentar remuntar, donant gas, però no m’he acabat de trobar en el meu ‘flow’ habitual. Quan això passa, esquies lluitant contra el traçat en lloc de fer-ho com saps”.

Verdú ha admès que no és la primera vegada que li passa aquesta temporada, però ha volgut extreure’n un aprenentatge. “És un dia complicat, però tot serveix per aprendre. Hem d’acabar d’ajustar algunes coses i seguir treballant”, ha conclòs.

