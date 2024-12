Joan Verdú està “molt motivat i amb moltíssimes ganes de competir”

Aquest diumenge Joan Verdú reprèn la Copa del Món al gegant que es disputarà a Beaver Creek (Estats Units). L’esquiador de la FAE arriba en un bon estat de forma i molt motivat a la que serà la seva estrena aquesta temporada.

Cal recordar que l’andorrà no va competir a Sölden el passat mes d’octubre en l’obertura de la Copa del Món per molèsties al genoll, i ara ha estat entrenant als Estats Units els últims dies fent un esquí en progressió i agafant el punt de forma final abans de la cita a Beaver Creek. Precisament va iniciar l’estada als Estats Units amb sessions d’esquí lliure i amb neu fàcil, per mica en mica augmentar el nivell de la pista i de traçats, amb pista preparada finalment, per acabar de confirmar que la seva recuperació és total i que es troba en condicions de poder competir a la cita nord-americana.

“Hem estat entrenant aquesta setmana molt bons dies, amb molta qualitat. He estat l’últim mes recuperant-me del genoll i no he pogut sumar molts dies d’esquí, però els pocs que hem fet aquesta setmana han estat brutals”, ha dit Verdú, qui ha afegit que el feeling és bo. “Estic molt motivat, amb moltíssimes ganes de competir, i anem a buscar una bona carrera per arrancar aquest curs”, ha finalitzat.

La competició començarà a les 18.00 hores (hora andorrana). Això serà la primera mànega. La segona serà a partir de les 21.00 hores.