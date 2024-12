Grandvalira es converteix en patrocinador de Joan Verdú

Grandvalira ha firmat un nou acord de patrocini amb Joan Verdú. Així, l’esquiador lluirà el logotip de l’estació al seu casc aquesta temporada en les competicions internacionals. “Grandvalira m’ha estat donant suport durant tota la meva carrera esportiva i ara fem un pas més endavant. Per a mi és un orgull portar al casc la nostra estació de país i poder-la representar de la millor manera. Saben que tinc el meu compromís i que ho donaré tot”, ha dit l’andorrà. Per la seva part, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha desitjat que “aquesta sigui un altre curs històric per l’esquí del nostre país i puguem veure al Joan entre els millors”.