Bàsquet - ACB

Joan Plaza vol regalar una victòria a l’afició en el darrer partit del curs del MoraBanc Andorra a casa

El tècnic deixa clar que la voluntat "és continuar creixent com a projecte" tot sent fidels a l'estil, i que han de millorar quant a estabilitat defensiva

Amb la permanència assolida, al MoraBanc Andorra afronta els darrers dos duels de l’ACB sense “pressió”. De totes maneres, Joan Plaza ha assenyalat que “ha de florir la professionalitat, el compromís i la implicació” i que han de continuar jugant, sobretot a casa, “com hem mostrat alguns dies”: amb un nivell d’activitat i desig molt alt. Els tricolor són els tercers pitjors locals de la categoria, amb sis victòries en 16 jornades, i el tècnic barceloní vol regalar un triomf a l’afició en el darrer matx dels seus al Toni Martí.

Demanat pel rival de demà (18.00 hores), un BAXI Manresa que es juga accedir al play-off, Plaza ha estat clar: “Juguem contra l’equip amb més possessions i el que més ràpid trasllada la pilota, i si no ho ha parat ningú a la lliga, seria utòpic pensar que ho farem nosaltres”. A trets generals, ha deixat clar que la voluntat “és continuar creixent com a projecte” tot sent fidels a l’estil, i que han de fer un pas endavant quant a estabilitat defensiva, no només aquest cap de setmana, “sinó durant tota una temporada”.

A la baixa confirmada de Nacho Llovet, qui es perdrà el que resta de competició, s’ha de sumar la de Jerrick Harding per una lumbàlgia. L’escorta nord-americà serà absent demà, tot i que el club resta a la seva evolució per saber si podrà jugar l’últim duel contra el Coviran Granada. “Una de les coses que hem fet bé aquesta segona volta és no dependre de ningú, tots són necessaris i ningú imprescindible”, ha finalitzat Plaza.