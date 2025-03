Joan Plaza només pensa en les quatre victòries que li resten al MoraBanc Andorra per arribar a les 12

El bon estat de forma del MoraBanc Andorra continua, i amb la victòria d’ahir davant el Baskonia n’encadena tres, una fita que no assolia des del gener del curs passat. “Estic content per la victòria. Està molt bé guanyar un equip d’Eurolliga, però hem de saber que la feina ni de bon tros està feta i que el pròxim rival és directe –Río Breogán–”, va comentar Joan Plaza a la roda de premsa posterior al matx. Els tricolor sumen ara vuit triomfs, i el seu entrenador va assenyalar que no vol pensar en res més que no siguin els quatre que els queden per arribar als 12, xifra que sol assegurar la permanència a l’ACB.

D’aquestes tres victòries consecutives esmentades, hi ha un aspecte clau per als del Principat, la col·lectivitat. “Ha de ser una característica nostra”, deia Plaza, afegint que si bé compta amb jugadors que poden marcar la diferència i jugar la màxima competició de clubs d’Europa, “salvar-nos implica que siguem capaços de treballar en aquesta línia”. Així mateix, el català va voler destacar una altra qüestió, que comparteixen millor la pilota. Per posar en context, fa un mes el MoraBanc feia una mitjana de 16 pèrdues per partit, mentre que al matx d’ahir en van ser només nou: “Comencem a arreglar coses, però encara estem lluny de la nostra millor capacitat”.

L’aspecte mental també ha estat rellevant. “A mitja temporada els jugadors probablement tenien un nivell d’autoestima baix. Hi ha gent que es veu amb capacitat de jugar i aportar més, i això ho he cuidat”, va esmentar Plaza, assegurant que aquest fet els ajudarà “a estar al camí” dins el marge de millora que encara tenen. En aquest sentit, el barceloní va indicar dos aspectes que ja estan treballant, però en els quals encara poden fer més èmfasi: fer participar més els homes grans com Ben Lammers i Felipe Dos Anjos, i ser més sòlids en la faceta defensiva. D’altra banda, en l’ofensiva va considerar que encara han de traslladar la pilota més de pressa, ser una mica més generosos i que els atacs es tradueixin en tir i no en pèrdua.