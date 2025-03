El MoraBanc Andorra s’imposa al Baskonia i suma la tercera victòria consecutiva (93-88)

El MoraBanc Andorra no aixeca el peu de l’accelerador, i aquesta tarda s’ha imposat al Baskonia per sumar el tercer triomf consecutiu a l’ACB. L’enfrontament ha començat amb uns primers minuts de tanteig, i els visitants aprofitarien, més tard, uns atacs sense clarividència dels tricolor per colpejar primer. Al rescat apareixia Jerrick Harding amb cinc punts seguits per il·luminar l’ofensiva dels de Joan Plaza i provocar el primer temps mort de Pablo Laso.

A la represa incrementava considerablement el ritme de joc i el Baskonia es trobava molt còmode des del triple (4/8 en el primer assalt). Trent Forrest, sense ser un tirador habitual, en clavava un parell, però a base de baixar al fang i lluitar de valent els pirenaics continuaven al duel (minut 8, 16-16). El MoraBanc no ha sabut aturar la seva ofensiva, tot i disposar de dues faltes per poder-ho fer, i el 18-24 quedava fix en finalitzar el primer quart. La tornada al joc també els mostrava el domini d’uns bascs que es trobaven còmodes anotant gràcies al seu gran talent individual (minut 13, 23-30).

La parella formada per Ben Lammers i Kyle Kuric ha tornat a ajustar la cosa (minut 15, 30-32). L’interior amb una feinada de por a ambdós cercles per aturar un físic Eurolliga, mentre que el tirador trobava l’encert després de començar amb la pólvora una mica xopa. A aquesta inèrcia s’hi han adherit els triples consecutius de Harding, Shannon Evans i Stan Okoye per fer esclatar la Bombonera i marxar al descans amb un ajustat 43-41.

A la represa, la sortida del MoraBanc ha estat sòlida davant un Baskonia amb ganes de reaccionar i capgirar el partit com més aviat millor. Els visitants eren guiats pel més que protagonista, amb pilota i sense, Chima Moneke. Però els tricolor se centraven en el que podien controlar i superaven l’equador de període amb nota gràcies a un gran Harding (minut 26, 59-52). Un Sekou Doumbouya motivat i el canell calent de Kuric han provocat un nou temps mort de Laso i el Toni Martí esclatava (minut 27, 64-53). L’equip andorrà ha anat com un coet davant un Baskonia més minvat físicament, però els visitants encara han aguantat el més que dolç estat de forma andorrà i marxaven al darrer període amb el 74-61.

Ara era Plaza qui aturava el matx després d’encaixar un curt parcial de 0-4 que els posava a set punts encara amb molt partit per jugar (minut 33, 77-70). Quan més calia aguantar els nervis i els dubtes ha aparegut la feina fosca però clau d’Okoye i Lammers. Rebots davant i darrere, tapant tot forat de la seva zona i el pivot consagrant-se com un dels millors defensors de la competició. La defensa local i el públic han fet un fortí quan més ho necessitava l’equip, mentre que a pista s’ajuntaven Evans, Harding i Doumbouya per portar el MoraBanc Andorra directe cap a la vuitena victòria amb el 93-88 final.