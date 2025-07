Bàsquet

Joan Plaza ho deixa clar: “L’objectiu no és salvar-nos, és estar a prop d’una Copa del Rei o del play-off”

L'entrenador del MoraBanc Andorra fixa un full de ruta ambiciós per a la nova temporada, centrada en el compromís, la identitat i la feina col·lectiva

Després d’assegurar la permanència a l’ACB amb el MoraBanc Andorra, el seu entrenador, Joan Plaza, afronta el nou curs amb una mirada més ambiciosa i estructural. “Salvar l’equip era el que s’esperava de mi. Però per mi, ‘liar-la’ de veritat és estar a prop d’una Copa del Rei, d’un play-off… fins i tot entrar-hi alguna vegada”, ha comentat el barceloní en una entrevista pel mateix club.

Plaza, que ja treballa amb la direcció esportiva en la configuració del nou projecte, ha admès que hi haurà molts canvis en la plantilla, però confia que les bases ja estan establertes: “Crec que aquests darrers mesos hem posat una mica les bases del que es pot fer, sobretot amb un perfil de jugador molt compromès”.

Amb un to molt implicat, el tècnic ha remarcat el valor diferencial del projecte tricolor: “Aquí s’ha de viure el bàsquet d’una forma diferent. Hem d’estar orgullosos de ser petits, de ser un país entre dos grans països. Aquí la presència del públic no és simbòlica, és fonamental”. Aquest esperit es traslladarà també a la pista, amb una aposta per un joc intens i coral. “Volem un bàsquet veloç, on tothom se senti important, i que si ens guanyen sigui perquè són clarament millors, no perquè nosaltres ens rendim”, ha assegurat.

Plantilla per construir, ADN per definir

Amb només tres o quatre jugadors que continuaran, segons ell mateix apunta, Plaza ha reconegut que encara no es pot definir com jugarà exactament l’equip. Tot i això, té clar el perfil que busca: “Jugadors que treballin a davant i darrere, que aixequin el públic tant per una cistella com per una gran defensa”. L’entrenador també ha destacat que, més enllà de l’aspecte competitiu, el club vol oferir als jugadors un espai on créixer: “Aquí el jugador ha de millorar individualment, amb molt treball personalitzat, amb entrenaments extra i implicació més enllà de la pista”.

Mirada de futur

S’ha mostrat convençut que el club pot créixer si tothom rema en la mateixa direcció. “Ara mateix és un club humil, però amb una tradició important i molt potencial. Si som capaços d’ajudar-nos entre tots, fins i tot amb el públic, no m’estranyaria que a curt-mitjà termini l’equip pugui ser una de les sorpreses de l’ACB”, ha asserit. Amb aquest discurs ferm i ambiciós, Plaza ha dibuixat un projecte que vol anar més enllà de la permanència. Un projecte que vol competir, créixer i connectar amb l’essència d’un país que viu el bàsquet de forma diferent.