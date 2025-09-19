Joan Plaza fixa l’objectiu de la temporada: “Aconseguir les dotze victòries per no baixar, a partir d’aquí, el cel”

Després de la seva participació a la Lliga Catalana, amb dues derrotes contra Barça i Joventut, el tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, va ser clar i contundent sobre el camí que ha d’agafar l’equip aquesta temporada: “El que hem de fer ara és aconseguir les dotze victòries que ens garanteixin el no baixar, i a partir d’aquí, al cel. Qui em conegui sap que ho dic seriosament“, ha afirmat el tècnic tricolor.
Plaza va voler deixar clar que l’objectiu immediat és la permanència i que el club ha de ser molt conscient de les seves limitacions. “Tenim l’equip que tenim, el pressupost que tenim i el poble que tenim, del qual estem molt orgullosos”, va remarcar. L’entrenador va recordar experiències similars en altres equips amb recursos modestos —com el Cajasol de Sevilla— amb els quals, malgrat les dificultats, va aconseguir arribar a finals i competicions de prestigi.
Aquestes declaracions arribaven després de la derrota davant el Joventut de Badalona (101-87), en el segon i últim partit de la Lliga Catalana, competició que el MoraBanc tanca amb dues derrotes (la primera, davant el Barça per 81-90).
En la seva anàlisi del partit, Plaza va reconèixer el mèrit del rival: “El que hem de fer és felicitar la Penya, ho han merescut més que nosaltres. Nosaltres hem comès massa errors. Hem millorat algunes coses respecte ahir i altres partits, però no ho hem merescut”. L’entrenador va subratllar que el Joventut va ser molt més físic i intens en totes les situacions, i que l’Andorra sempre va anar a remolc.
Tot i això, també va extreure aspectes positius: donar minuts a jugadors joves o menys habituals i comprovar que alguns d’ells estan preparats per assumir més responsabilitats. “Hem tret conclusions, hem pogut fer jugar gent que potser després no jugarà en tota la Lliga, i hem vist jugadors que han demostrat que estan preparats per jugar més minuts”, va dir.
Sobre noms propis, Plaza va destacar Ricky Rubio, a qui va definir com “un factor diferencial” pel seu coneixement i visió del joc: “Multiplica el rendiment de l’equip i fa millors els companys”. També va assenyalar el paper del base Ante Tomic, capaç d’aportar en la mateixa línia.
Amb la Lliga Catalana tancada, el missatge de Plaza és clar: el MoraBanc Andorra afronta una temporada exigent en què, abans de somiar en fites més altes, l’objectiu passa per consolidar-se a l’ACB amb les dotze victòries de la permanència.