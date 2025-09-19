Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'entrenador del Morabanc Andorra, Joan Plaza, durant el partit contra el Barça. | Morabanc Andorra
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Bàsquet - Morabanc Andorra

Joan Plaza fixa l’objectiu de la temporada: “Aconseguir les dotze victòries per no baixar, a partir d’aquí, el cel”

El tècnic tricolor analitza el paper de l'equip a la Lliga Catalana després de les dues derrotes contra Barça i Joventut Badalona

Després de la seva participació a la Lliga Catalana, amb dues derrotes contra Barça i Joventut, el tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, va ser clar i contundent sobre el camí que ha d’agafar l’equip aquesta temporada: “El que hem de fer ara és aconseguir les dotze victòries que ens garanteixin el no baixar, i a partir d’aquí, al cel. Qui em conegui sap que ho dic seriosament“, ha afirmat el tècnic tricolor.

Plaza va voler deixar clar que l’objectiu immediat és la permanència i que el club ha de ser molt conscient de les seves limitacions. “Tenim l’equip que tenim, el pressupost que tenim i el poble que tenim, del qual estem molt orgullosos”, va remarcar. L’entrenador va recordar experiències similars en altres equips amb recursos modestos —com el Cajasol de Sevilla— amb els quals, malgrat les dificultats, va aconseguir arribar a finals i competicions de prestigi.

Aquestes declaracions arribaven després de la derrota davant el Joventut de Badalona (101-87), en el segon i últim partit de la Lliga Catalana, competició que el MoraBanc tanca amb dues derrotes (la primera, davant el Barça per 81-90).

En la seva anàlisi del partit, Plaza va reconèixer el mèrit del rival: “El que hem de fer és felicitar la Penya, ho han merescut més que nosaltres. Nosaltres hem comès massa errors. Hem millorat algunes coses respecte ahir i altres partits, però no ho hem merescut”. L’entrenador va subratllar que el Joventut va ser molt més físic i intens en totes les situacions, i que l’Andorra sempre va anar a remolc.

Tot i això, també va extreure aspectes positius: donar minuts a jugadors joves o menys habituals i comprovar que alguns d’ells estan preparats per assumir més responsabilitats. “Hem tret conclusions, hem pogut fer jugar gent que potser després no jugarà en tota la Lliga, i hem vist jugadors que han demostrat que estan preparats per jugar més minuts”, va dir.

Sobre noms propis, Plaza va destacar Ricky Rubio, a qui va definir com “un factor diferencial” pel seu coneixement i visió del joc: “Multiplica el rendiment de l’equip i fa millors els companys”. També va assenyalar el paper del base Ante Tomic, capaç d’aportar en la mateixa línia.

Amb la Lliga Catalana tancada, el missatge de Plaza és clar: el MoraBanc Andorra afronta una temporada exigent en què, abans de somiar en fites més altes, l’objectiu passa per consolidar-se a l’ACB amb les dotze victòries de la permanència.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

  • Esports
Gómez, il·lusionat amb el rendiment dels seus jugadors, però creu que és “molt aviat” per parlar d’equip revelació
  • Esports
La Nit de la Natació corona els Serradells amb la Copa d’Andorra i recorda els millors moments de la temporada
  • Esports
Bonell confirma que la Lliga Multisegur arrencarà el 4 i 5 d’octubre després d’haver arribat a un acord amb la FAF
