Bàsquet - ACB

Joan Plaza fa una crida a la col·lectivitat per enfrontar-se al Leyma Corunya: “Més que mai, hem de ser un equip”

Una derrota del Granada contra el Río Breogán també serviria perquè els tricolor, perdin i guanyin contra els gallecs, segellin la permanència a l'ACB

El MoraBanc Andorra manté les esperances per segellar la permanència aquest dissabte (19.00 hores). S’enfrontaran precisament fora de casa contra un equip ja descendit, el Leyma Corunya, i sent conscients que el triomf els asseguraria la fita. Una fita que, de totes maneres, pot arribar abans de la botzina final del duel, ja que una derrota del Granada contra el Río Breogán (18.00 hores) també serviria perquè els tricolor, perdin o guanyin, continuïn a l’ACB.

Amb tot, l’equip de Joan Plaza viatjarà a Galícia amb la lliçó apresa. “Més que mai, hem de ser un equip”, ha assenyalat l’entrenador, fent una crida a la força col·lectiva. “Hauríem de jugar sense el nom a l’esquena i fer-ho amb un únic, el del davant”, ha afegit.

Dels de Diego Epifanio n’ha destacat la verticalitat i “el desig que tindran en guanyar-nos”. I per a fer-los front, ha fet esment de l’aspecte mental: “Hem de saber la necessitat que tenim i hem d’anar com si cada quart fos un partit […] Tenir aquest punt d’ambició”.

El barceloní no podrà comptar amb Nacho Llovet, qui es va operar ahir del menisc, però sí amb la resta de plantilla, “tot i que a nivell físic no estem per tirar coets”. “Algun jugador important està molt entre cotons”, ha completat.