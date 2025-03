Joan Plaza, contundent: “Un equip seriós ha de competir sempre”

El MoraBanc Andorra va patir ahir una derrota contundent davant el Río Breogán, caient per 94 a 74 al Pazo dos Deportes de Lugo. Aquesta desfeta posa fi a la ratxa de tres victòries consecutives que acumulava l’equip andorrà a la Lliga ACB.​

Durant la roda de premsa posterior al partit, l’entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, va reconèixer la superioritat del rival: “Només hi ha hagut un equip avui, és el Breogán. Cal felicitar-los perquè han merescut guanyar; han estat més intensos, més durs, física i mentalment.” Plaza va assumir la responsabilitat de la derrota, afirmant que “quan això passa, probablement és més culpa meva que dels jugadors”.​

El tècnic també va destacar les dificultats que el seu equip ha tingut aquesta temporada contra el Breogán, recordant la derrota soferta fa dos mesos: “Hi ha vegades que hi ha equips que una temporada se t’enganxen, no saps per què.”​

Pel que fa a les estadístiques del partit, el MoraBanc Andorra va cometre 19 pèrdues de pilota, una xifra que Plaza va qualificar d'”important” i que considera inacceptable per a un equip competitiu. A més, va assenyalar la baixa efectivitat en els tirs lliures com un indicador de la manca de preparació mental de l’equip: “Si també falles més tirs lliures que el rival en un partit on t’enfrontes a un rival directe, és que alguna cosa has fet malament, i això ha de ser cosa meva.”​

Malgrat la derrota, Plaza va instar els seus jugadors a aprendre de l’experiència i a mantenir la serietat i la competitivitat en els pròxims compromisos: “Si som un equip seriós, no hauríem de deixar-nos anar mai i hauríem de competir sempre.”​

Amb aquesta derrota, el MoraBanc Andorra es prepara per rebre la setmana vinent al Barça al Pavelló Toni Martí, amb l’objectiu de recuperar les sensacions positives i tornar a la senda de la victòria.