Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Joan Laporta inaugurant la seva seu electoral a Andorra fa unes setmanes.
El Periòdic d'Andorra
Joan Laporta, reelegit com a president de l’FC Barcelona, també triomfa al Principat amb el 66% dels vots

La jornada electoral s’ha desenvolupat amb normalitat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella on finalment es van registrar 562 vàlids

El president de l’FC Barcelona, Joan Laporta, s’ha imposat també al Principat en la jornada electoral que s’ha celebrat aquest diumenge al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on prop de 700 socis amb dret a vot estaven cridats a participar. D’aquesta xifra, finalment, 562 vots van ser vàlids.

Segons el recompte de la mesa electoral andorrana, Laporta, de la candidatura Estimem el Barça, ha estat el candidat més votat amb el 66% dels vots, mentre que Víctor Font, de la candidatura Sí al Futur, ha obtingut el 31,8%. D’aquesta manera, el vot a Laporta s’ha interpretat com una aposta continuista per part dels socis, ja que l’actual president optava a la reelecció al capdavant del club.

En el conjunt de les eleccions, Laporta també s’ha imposat amb 32.934 vots (68,18%), mentre que Font ha sumat 14.385 vots (29,78%). La participació ha estat del 42,34%, amb un total de 48.480 socis que han exercit el dret a vot, als quals se sumen 984 vots en blanc.

La jornada electoral s’ha desenvolupat amb normalitat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on la mesa ha obert a les 9.00 hores i des de primera hora s’ha registrat un degoteig constant de socis. Cap a les 12.00 hores ja havien votat 251 persones i, durant alguns moments del matí, fins i tot s’ha hagut d’instal·lar una catenària per ordenar la cua d’accés. Les urnes han romàs obertes fins a les 21.00 hores de diumenge.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu