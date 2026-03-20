  Joan Aracil, en acció. | FAE
Freeride

Joan Aracil s’endú la novena plaça a la quarta prova del FWT Challenger, l’Open Face Obertauren Challenger d’Àustria

Així, abans de posar rumb a Itàlia i França per a les pròximes cites, l'andorrà suma 1.770 punts que el fan escalar posicions a la general fins a ser 19è

Joan Aracil va disputar ahir la quarta prova del FWT Challenger, l’Open Face Obertauren Challenger d’Àustria, on va finalitzar en novena posició. Així, va sumar 1.770 punts que el van permetre escalar places de la general fins a la 19a. Les pròximes cites per a ell seran el Monterosa Freeride Paradise Challenger, a Itàlia del 26 al 29 de març, i Le Sauze South Line Series Challenger de França, del 2 al 5 d’abril.

“Estic content d’aquest novè lloc encara que sé que podia haver fet més a la baixada, però he volgut assegurar una mica després de tantes caigudes aquesta temporada i així tornar a agafar una mica de confiança”, ha destacat Aracil.

