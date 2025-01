Joan Aracil inicia la seva aventura al Freeride World Tour

Joan Aracil es prepara per afrontar el desafiament més gran fins ara de la seva carrera: el seu debut al Freeride World Tour 2025, la competició internacional més exigent del món en aquesta disciplina. L’esquiador es va assegurar la seva plaça l’any passat executant una gran temporada que va culminar amb la primera posició al FWT Challenger disputat a Obertauern, Àustria, i entrava així al prestigiós circuit que arrencarà aquesta setmana a Baqueira Beret.

L’objectiu de l’andorrà per aquest curs és classificar-se per a la gran final que se celebrarà al mític Bec des Rosses de l’estació suïssa de Verbier, la qual tindrà lloc entre el 22 i el 30 de març, i acabar entre els 10 millors del circuit. Si ho assolís, es classificaria automàticament per al circuit del FWT del 2026 i per als Mundials 2026 d’Andorra. “Aquest any és el que millor estic i en més bona forma arribo, ja que vaig estar dos mesos entrenant a Xile i Argentina, i em noto molt sòlid i fort”, ha assenyalat el ‘rider’ d’Ordino Arcalís. A més, ha afegit que veu “factible acabar entre el top10 perquè estic ben entrenat i tinc nivell per ser-hi”.

Cal recordar que la participació d’Aracil al FWT 2025 no és la seva primera incursió en el circuit, ja que el 2022 va debutar en la prova d’Ordino Arcalís Pro amb una ‘wild card’. Amb tot, el tricolor afronta aquesta setmana la seva estrena com a membre de la plantilla oficial del FWT en la primera prova de la temporada, en una data concreta encara per confirmar. Serà 48 hores abans que el FWT anunciï quin dia es disputarà la cita inicial, que ha ampliat dos dies el període de la finestra marcada per intentar aprofitar les condicions actuals. El Freeride World Tour 2025 consta de sis parades, amb cinc cites i la mencionada final.

