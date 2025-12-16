Jesús Owono esdevindrà el primer tricolor en disputar la Copa Àfrica, representant a Guinea Equatorial

La Copa d’Àfrica de Nacions d’aquest any tindrà un representant tricolor. El porter de l’FC Andorra, Jesús Owono, ha estat convocat per Guinea Equatorial, un dels 24 combinats participants en la màxima competició de seleccions del continent africà.
Owono, que ja no s’entrena aquesta setmana i es perdrà segur el partit d’aquest dissabte contra el Deportivo, és habitualment el porter titular de la selecció de Guinea Equatorial. D’aquesta manera, es convertirà en el primer futbolista de l’FC Andorra en disputar un torneig internacional d’aquestes característiques.
Així, Guinea Equatorial ha quedat enquadrada al grup E amb Argelia, Burkina Faso i Sudan. L’equip s’estrenarà el proper 24 de desembre a Casablanca.
El gol de Minsu, el número 100 a LaLiga
D’altra banda, el gol de Minsu al minut 93 contra el Valladolid, el qual va servir per trencar la mala ratxa de partits sense guanyar, va ser la número 100 del conjunt tricolor al futbol professional. Des del debut a Segona divisió amb un altre gol de la victòria en el temps afegit, en aquell cas de Pau Casadesús a Oviedo, en aquestes gairebé dues temporades i mitja, els tricolor han vist porteria 99 vegades més.
Una fita que arriba tot just després de complir els 100 partits a la categoria –el del Valladolid va ser el 102è– i que va servir, sobretot, per donar una alegria després de deu jornades sense guanyar. Sinan Bakis, amb 12, Iván GIl amb 10 i Carlos Martínez amb 9 son els màxims realitzadors tricolors en aquesta categoria.