Irineu Esteve es fa amb el 25è lloc a l’esquiatló dels Mundials d’esquí de fons de Trondheim

Els Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) han celebrat avui l’esquiatló –10 quilòmetres en clàssic i 10 quilòmetres en patinador– amb Irineu Esteve assolint la 25a plaça. El tricolor ha completat la cursa amb un crono de 45’54,4, a 1’32.1 del guanyador, que ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo. En un tancat esprint, han acabat segon i tercer, respectivament, els també noruecs Martin Loewstroem Nyenget i Harald Oestberg Amundsen.

Esteve havia disputat en quatre ocasions la cursa d’esquiatló en uns Campionats del Món, i en totes quatre van ser 15 quilòmetres en clàssic i 15 en lliure, i no com ara. L’any 2017 a Lahti (Finlàndia) va ser la seva primera vegada i va ser 32è; el 2019, a Seefeld (Àustria), va acabar 20è; el 2021, a Oberstdorf (Alemanya), va acabar 21è; i, per últim, el 2023 a Planica (Eslovènia) va ser 12è, el seu millor resultat en aquesta disciplina.