Esquí de fons

Irineu Esteve continua la recuperació i confia a poder estar al 100% per competir al Blink Festival de Noruega

Gina del Rio, conjuntament amb el seu equip, ja treballa a millorar en distància, que és la disciplina en què més va notar el canvi de nivell de categoria

“No estic al 100% encara, córrer no ho puc fer”. Aquestes van estar les paraules d’Irineu Esteve durant la presentació de la nova estructura de la FAE per a la temporada 2025-26, realitzada el passat dimarts al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino. Tot i que el director de la secció d’esquí de fons, Xabier de Val, va confirmar que la recuperació del tricolor anava ben encaminada i podia arribar a trobar-se ja en plena forma, Esteve ha confirmat que ha pogut fer bici i ‘rollerski’, però que encara no pot fer cap exercici amb massa intensitat. Amb tot, ha expressat que la voluntat és poder estar al 100% per la primera competició de la temporada, el Blink Festival de Noruega.

Cal recordar que, durant la temporada passada, Esteve es va operar per unes molèsties al maluc que encara arrossega, tot i que “em trobo molt bé”. Així doncs, i sota les previsions del calendari, ha assegurat que d’aquí dues o tres setmanes ja podrà encetar les competicions de la pretemporada. Un bon senyal en la seva evolució, ja que el full de ruta marcava que no ho podria fer fins quatre mesos després. “Hem avançat molt en només dos mesos. Estem molt contents”, ha revelat. Així doncs, la temporada s’afronta amb ganes gràcies al bon moment de forma. Aquesta pausa involuntària per la lesió ha fet que l’esquiador pugui gaudir del procés de tornar als esquís, en què ha destacat que s’ha anat de menys a més a Font Romeu –on ja ha complert la seva tercera setmana d’entrenaments a l’estació–, tenint en compte que “amb altura sempre milloro bastant ràpid”.

Així doncs, Esteve ha recordat que ha de vigilar i cuidar-se bastant. “És una operació de maluc, poder no era molt importat, però sí que és veritat que amb qualsevol ximpleria el maluc pot tornar a sortir-se un cop més i tornar endarrere”, ha explicat.

Per la seva banda, Gina del Rio, després de fer una gran temporada pels grans resultats obtinguts i amb el seu debut en categoria sènior, ha al·legat que, si bé és un punt que et dona confiança, “també t’aporta pressió”. “Sabem que hi ha molt nivell i estem intentant treballar per millorar les coses que hem de millorar. Hi ha ambició, però pressió també”, ha comentat. La fondista, conjuntament amb el seu equip, ja treballa a millorar en distància, que és la disciplina en què més va notar el canvi de nivell de categoria, segons ha incidit. “També estem treballant amb la part més tècnica que és important per a l’esquí de fons”, ha confirmat.

Gina del Rio, entrenant durant la pretemporada. | FAE

Una pretemporada als països nòrdics amb l’any olímpic en ment

Amb el compte endarrere per a Milà-Cortina d’Ampezzo 2026 ja iniciat, els esquiadors saben que és un any molt important per intentar classificar-se per als Jocs Olímpics d’hivern. En aquest sentit, del Rio ha esmentat que “sempre és un objectiu participar” i que, en cas de classificar-se, la idea és “intentar poder fer un bon resultat”. “La possibilitat d’estar allà no la descartem”, ha assegurat. Altrament, la tricolor ha destacat que l’objectiu més important d’enguany és poder assolir bones classificacions als Mundials sub23 que se celebraran a Trondheim (Noruega), una de les seves pistes favorites.

Abans, però, ambdós fondistes tenen diverses cites marcades en vermell al calendari de la pretemporada als països nòrdics. Mentre estan acabant de preparar-se a Font Romeu, del Rio i Esteve ja pensen en el Blink Festival del 6 al 9 d’agost, on Esteve té com a objectiu poder mirar les seves sensacions en les tres curses que disputarà. Més tard, aniran a Torsby (Suècia) per fer una estada a finals d’agost i, al setembre, tornaran a la localitat francesa per acabar de fer preparacions en alçada. Finalment, passaran per Davos (Suïssa) abans d’iniciar la temporada amb competicions a Escandinàvia, informa l’ANA.