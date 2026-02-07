Irineu Esteve considera no estar en les condicions òptimes i decideix no competir als Jocs Olímpics d’Itàlia

Irineu Esteve ha decidit no prendre part als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo. El mateix fondista ho ha comunicat aquesta tarda al president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, en considerar que no es troba en les condicions òptimes per competir. “Ho hem intentat, ho hem estat lluitant, i per això estic a la Vil·la Olímpica, perquè estic motivat i amb ganes, però el cos ens està donant valors com si estigués malalt i no és una situació física com per poder competir a aquest nivell”, ha mencionat Esteve, qui tornarà demà mateix cap a Barcelona.
“Hem parlat amb l’Irineu i amb l’equip tècnic, i m’han comunicat que no està en una situació de poder ser competitiu i, per tant, han decidit que no prendran part de les curtes dels Jocs”, ha destacat Espot Miró, per la seva part, assegurant que “volem traslladar-li el màxim suport i esperem que es recuperi com més aviat millor”.
L’esportista, qui havia de córrer demà als 20 quilòmetres esquiatló, el pròxim divendres als 10 quilòmetres individuals en lliure i l’endemà als 50 quilòmetres en clàssic, no farà a cap prova i explica que córrer alguna d’elles podria fer-ho, “però no estem aquí per intentar fer un top50″. “A més, córrer implicaria tallar el procés de recuperació que he de fer”, afegeix. “Sabem on està el problema, el cos no va, les sensacions són molt dolentes, tant quan entreno amb intensitat com quan entreno lent”, lamenta.