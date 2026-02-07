Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Irineu Esteve, en un dels tests que va fer a l'estadi olímpic. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
Esquí - Cita olímpica

Irineu Esteve considera no estar en les condicions òptimes i decideix no competir als Jocs Olímpics d’Itàlia

El fondista assegura estar "motivat i amb ganes", però lamenta que amb la situació física actual no dona per competir al nivell de la cita olímpica

Irineu Esteve ha decidit no prendre part als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo. El mateix fondista ho ha comunicat aquesta tarda al president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, en considerar que no es troba en les condicions òptimes per competir. “Ho hem intentat, ho hem estat lluitant, i per això estic a la Vil·la Olímpica, perquè estic motivat i amb ganes, però el cos ens està donant valors com si estigués malalt i no és una situació física com per poder competir a aquest nivell”, ha mencionat Esteve, qui tornarà demà mateix cap a Barcelona.

“Hem parlat amb l’Irineu i amb l’equip tècnic, i m’han comunicat que no està en una situació de poder ser competitiu i, per tant, han decidit que no prendran part de les curtes dels Jocs”, ha destacat Espot Miró, per la seva part, assegurant que “volem traslladar-li el màxim suport i esperem que es recuperi com més aviat millor”.

L’esportista, qui havia de córrer demà als 20 quilòmetres esquiatló, el pròxim divendres als 10 quilòmetres individuals en lliure i l’endemà als 50 quilòmetres en clàssic, no farà a cap prova i explica que córrer alguna d’elles podria fer-ho, “però no estem aquí per intentar fer un top50″. “A més, córrer implicaria tallar el procés de recuperació que he de fer”, afegeix. “Sabem on està el problema, el cos no va, les sensacions són molt dolentes, tant quan entreno amb intensitat com quan entreno lent”, lamenta.

Comparteix
Notícies relacionades
Gina del Rio es fa amb la 44a posició als 20 quilòmetres d’esquiatló que obren els Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo
La Reial Societat B s’imposa al Nou Estadi de la FAF d’Encamp per continuar sent la bèstia negra de l’FC Andorra
Un jove motorista de 20 anys, resident del Principat, resulta ferit en un accident a la CG-1 a Santa Coloma

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Els Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo es posen en marxa amb una inauguració històrica descentralitzada
  • Esports
L’FC Andorra posa èmfasi en “no deixar de ser nosaltres sigui el resultat que sigui, en qualsevol moment i minut”
  • Esports
El MoraBanc busca continuïtat a Màlaga amb el focus posat en la defensa davant el que serà una batalla “física” i “dura”
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu