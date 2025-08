Amistós solidari per l'equip lleidatà

Ibai Gómez sobre la victòria tricolor davant l’Europa: “Ens hem acostat a allò que volem ser com a equip”

L'entrenador valora positivament el creixement de l’FC Andorra tot i una primera part espessa davant el rival

L’FC Andorra ha superat el CE Europa per 3 a 1 en un partit marcat per la solidaritat envers la situació que viu el CE Lleida. El conjunt tricolor, dirigit per Ibai Gómez, ha anat de menys a més davant un Europa que ha deixat molt bones sensacions a la primera part, però que no ha pogut mantenir el ritme en la represa.

Durant els primers 45 minuts, el CE Europa ha mostrat una gran intensitat i una actitud exemplar en el sacrifici. Ha pressionat alt, ha dominat zones del camp rival i ha estat ordenat en defensa. Gómez ha reconegut que, en aquell tram, el seu equip no va saber fer mal: “Ens fa falta molta profunditat i no hem estat bé en les transicions de posició”, ha afirmat. “No hem creat situacions de perill”, ha lamentat el tècnic.

A la segona part, però, la dinàmica va canviar. Gómez va ajustar l’esquema i el seu equip va començar a trobar-se més còmode: “Hem parlat de jugar més amb els jugadors centrals”, ha dit, afegint que “hem centrat una mica més la base” i a partir d’aquí, el conjunt tricolor “ha creat més perill” i “ens hem acostat a allò que volem ser com a equip”. L’equip va agafar el control del partit i va capgirar amb solidesa l’embranzida inicial de l’Europa.

El tècnic també ha valorat el caràcter especial del partit, destinat a donar suport al CE Lleida: “Estem aquí perquè volem fer costat a aquest tipus de situacions”, ha remarcat, visiblement commogut. “A casa meva el futbol és una religió i la situació que viuen dona molta pena”, ha dit. “Sabem que són moments molt complicats i enviem tota la força i suport des d’aquí”.

L’equip, a punt per competir

Amb només dues setmanes per l’inici de LaLiga, el tècnic dels andorrans es mostra optimista. “Jo sempre vec bé a l’equip. Soc una persona molt positiva”, ha assegurat. Tot i reconèixer que “hi ha moltes coses a millorar”, destaca el creixement de l’equip en les darreres setmanes.

Treballant en l’estructura i el model de joc, Gómez veu els seus homes “preparats per competir”, ambiciós i clar en l’objectiu: “Sempre pensant en gran”.