Ibai Gómez defensa que l’FC Andorra ha de preservar l’equilibri entre il·lusió i confiança per competir amb garanties

L’entrenador de l’FC Andorra, Ibai Gómez, ha remarcat aquest divendres la necessitat de mantenir l’equilibri per competir a LaLiga Hypermotion. En la roda de premsa prèvia al partit de dilluns a Ipurua contra l’Eibar, ha recordat que “quan estem bé podem competir contra qualsevol”, però ha advertit que “si les expectatives es converteixen en excés de confiança, seria un error”. En aquest sentit, però, ha matisat que “si és il·lusió, valen”, i ha afegit que l’equip “no es vol posar límits en res”.
El tècnic ha valorat positivament l’amistós disputat dimecres amb l’Inter d’Escaldes (3-0), en què van participar els jugadors amb menys minuts a les tres primeres jornades. “La temporada és llarguíssima i hem d’estar preparats. Aquests partits ajuden molt al col·lectiu”, ha ponderat. Sobre la incorporació d’Efe Akman, Gómez ha destacat que és “un jugador molt jove, amb gran predisposició i ganes de créixer” i que “a mitjà o llarg termini pot ser de gran nivell”. També ha elogiat Dani Villahermosa i Théo Le Normand, dels quals ha subratllat “el molt nivell en el dia a dia”, sent aquest un dels obejctius del cos tècnic actual: “Tenir el màxim de jugadors al màxim nivell”.
En relació amb el pròxim partit, ha reconegut que té “molt bon record d’Eibar”, d’on va sortir campió l’any passat i on conserva companys i amics. En aquesta línia, ha destacat la dificultat del duel contra un equip que considera “intens, ordenat, fiable i amb un gran entrenador i jugadors que han començat bé la temporada”, remarcant també la manera com treballen les pressions i assegurant que l’Andorra afrontarà el partit “amb la mentalitat d’anar a guanyar i de trobar variants per fer el màxim de mal possible”.
Qüestionat per les baixes, Gómez ha destacat la d’Arbilla a l’Eibar, a qui ha definit com un jugador d’experiència, amb grans capacitats tècniques: “És una baixa important, però en equips tan ben treballats des del cos tècnic aquestes absències es noten menys”, ha apuntat. Pel que fa a l’Andorra, ha confirmat que Martí Vila continua en la fase final de recuperació i que a Josep Cerdà encara li queda temps. Per altra banda, Akman està pendent de la documentació per poder jugar i Owono no arribarà perquè està concentrat amb la selecció francesa.
Per contra, Bomba sí que viatjarà amb el club tricolor. Sobre aquest últim, Gómez l’ha definit com “un gran jugador, molt predisposat i amb capacitats brutals”, i ha subratllat que és “un jugador de la casa i un motiu d’orgull per al club en tan pocs anys de treball”. En aquesta línia, afegit que aquest ha de ser “el camí a seguir” i ha explicat que, tot i que formarà part de l’expedició a Ipurua, encara no té decidit si sortirà d’inici: “Tenim Antal i Diego Alende i veurem per qui optem dilluns”, ha conclòs.