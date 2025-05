Escalada

Guillem Colell encadena el primer 9a amb la via Selecció Natural, el grau més alt mai assolit per un escalador andorrà

El millor escalador de la història del país ha superat la seva pròpia fita de 8c+ aconseguida el 2017 amb la via Blanquita d'Oliana

Fa temps que es parla de Guillem Colell com el millor escalador de la història del país, i si quedava qualsevol dubte al respecte, ell mateix s’ha encarregat d’esfumar-lo. Va ser el passat 26 d’abril, quan va signar un nou capítol en la història de l’escalada al Principat amb l’ascensió de la via Selecció Natural de Santa Linya (Lleida), el primer 9a encadenat per un andorrà.

De fet, va superar la seva pròpia fita de 8c+ aconseguida el 2017 amb la via Blanquita d’Oliana. Colell va ser també el primer tricolor en assolir un 8a d’Andorra, la Pim Pam Pum de Carcamanyà l’any 2014, i set anys després va ser el primer a encadenar un 8c a la zona del Roc de l’Oral.

“Vaig descobrir aquesta via fa vuit anys, però després de completar el 8c+ el 2017 la vaig deixar de banda per centrar-me en vies llargues, alpinisme amb el malauradament efímer projecte ENAA de la FAM –equip d’alpinisme creat l’any 2019– i en equipar noves línies”, ha comentat l’andorrà, fent esment que, després de cancel·lar un viatge a la Patagònia per la lesió d’un amic, “vaig decidir reprendre-la tot i tenir poques esperances”. Ara, després de prop de 100 assajos, ha aconseguit completar l’itinerari original.

“Estic molt orgullós del procés i confio que els joves del país s’animin, i per això també cal una major implicació de les institucions”, ha incidit, fent una crida a la millora de les estructures i programes “per projectar-nos a nivells internacionals i més modestament, fins i tot assimilables als de les comarques veïnes”.

Cal recordar que Colell va formar part de l’equip nacional d’escalada esportiva i de l’ENAA, i ha dedicat bona part del seu temps a entrenar joves promeses, equipar noves vies al Principat i acompanyar nombrosos escaladors locals en la seva progressió.