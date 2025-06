Futbol nacional

Guillaume López, màxim golejador de la Multisegur, és nomenat per la FAF com a millor jugador de la temporada

Sergio Rodríguez i Armando León signen amb l'FC Santa Coloma, el primer conjunt de la Primera Divisió andorrana que mou fitxa per reforçar-se

Porta anys sent un dels noms propis del futbol andorrà, i enguany no ha estat menys. Després d’haver debutat amb la selecció nacional, Guillaume López ha rebut aquesta nit dos premis FAF, un que el reconeix com a màxim golejador de la Lliga Multisegur d’enguany (compartit amb Armando León, del Ranger’s) i un altre que el certifica com a MVP de la temporada. Així, el seu primer any a les files de l’Inter d’Escaldes ha estat més que fructífer. Precisament, el conjunt escaldenc ha sumat més guardons: a l’equip menys golejat i el de joc net de Primera Divisió, i el seu entrenador, Felip Ortiz, el de millor tècnic del curs.

A nivell de seleccions, durant la sessió s’ha fet una menció especial al combinat sub17 femení pel seu històric ascens a la Lliga A, el primer mai assolit al país; a l’absoluta femenina pel rècord de puntuació signat a la Nations League, i a l’absoluta masculina de futbol sala pel paper a la ‘Main Round’ del Preeuropeu. En afegit, s’han repartit una quinzena de pins de plata per haver representat el país en cites internacionals (+20 internacionalitats). És el cas d’Ari Gonçalves, Neus Rosas, Laia Solé, Míriam Tizón, Tere Morató, Erica Gonçalves, Laia Sin i Paula da Silva, amb la femenina; Max Pons, Pol Villalta, ‘Xavito’, Jose Segura i Guillem Castro, al futsal, i Iker Álvarez, amb la masculina.

La samarreta commemorativa per haver superat les 30 internacionalitats ha estat per a Marc Massana, tanca de la selecció de Talin Puyalto, mentre que del mateix conjunt, ‘Uri’ i Arnau Rodríguez, Eric Mesquita, Christian Regalo i Brayan Pinto s’han fet amb el pin d’or (+40 internacionalitats). Aquest darrer mèrit, per superar els 50 duels amb la selecció, també ha estat adjudicat a ‘Chus’ Rubio i ‘Cucu’ Fernàndez, pupils de Koldo Álvarez de Eulate.

Sergio Rodríguez i Armando León, colomencs

El mercat de fixatges de la Multisegur ja ha començat, i el primer a moure fitxa ha estat l’FC Santa Coloma, que es reforça amb dos jugadors de renom. El primer és un vell conegut, el central Sergio Rodríguez, qui després d’un curs a les files del Real Jaén i signar l’ascens a Segona RFEF tornarà amb els colomencs, amb qui ja va jugar durant dues temporades (2022/23 i 2023/24). L’altre és el mexicà Armando León, davanter centre que els darrers dos anys ha defensat la samarreta del Ranger’s. Tots dos han firmat ja i se sumen a Alex Ruiz, Nabil Kheribi, Adri Arjona, Xavi Puerto i ‘Chus’ Rubio.