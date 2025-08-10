Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Gina del Rio en l'sprint del Blink Festival de rollerski. |Nordnes / Nordic Focus
Top 10 al Blink Festival

Gina del Rio finalitza desena a la prova d’sprint del Blink Festival de rollerski després d’arribar fins a semifinals

La fondista andorrana supera la ronda de quarts amb el millor temps de la seva sèrie i, en semifinals, queda a 2,1 segons de la final

La fondista Gina del Rio ha completat la seva participació al Blink Festival de rollerski, celebrat a Noruega, amb la desena posició a la prova d’sprint. La representant andorrana ha arribat fins a les semifinals després de superar la ronda de quarts de final.

En aquesta primera fase, Del Rio s’ha imposat a la seva sèrie amb un temps de 2.27,1 minuts, superant en un frec a frec l’alemanya Rydzek, que també s’ha classificat per a la següent ronda, i deixant fora la sueca Levan.

A les semifinals, la tricolor ha finalitzat cinquena, a només 2,1 segons de la vencedora de la sèrie, la noruega Weng, que ha registrat el mateix crono que l’alemanya Fink. També han quedat eliminades en aquesta ronda Rydzek i les noruegues Myhre i Aarekol.

Amb aquest resultat, Del Rio ha tancat el torneig dins del top deu de la classificació general de l’sprint.

