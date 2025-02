Gina del Rio assoleix una històrica 10a posició a la prova d’esprint dels Mundials de Trondheim

Gina del Rio continua escrivint el seu nom al màxim nivell mundial de l’esquí de fons. Aquest migdia, als Campionats del Món d’esquí de fons a Trondheim (Noruega), ha signat una desena posició en l’esprint en patinador.

A les classificatòries ha estat sisena per accedir als quarts, ronda que ha superat amb un crono de 3’03.66 i ha passat a les semifinals, on ha fet un 3’15.28 per ser desena. La vencedora a la ronda final ha estat la sueca Jonna Sundling amb un temps de 3’03.36, seguida per la noruega Kristine Stavås Skistad (+2.13) i la suïssa Nadine Fähndrich (+2.84).

Patrocini amb Creand Crèdit Andorrà

Creand Crèdit Andorrà ha anunciat aquest matí que esdevé patrocinador de Gina del Rio. “Estic molt contenta del suport que em dona Creand per poder continuar la meva carrera professional”, ha comentat la fondista.