  • Gina del Rio a l'esprint en patinador dels Campionats del Món sub23 de Lillehammer. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
Esquí de fons

Del Rio cau en semifinals quan liderava l’esprint del Mundial sub23 i acaba 12a després de topar amb la campiona

Henriksson ha intentat entrar per l’interior en dues ocasions i ha acabat tocant l’andorrana, que en caure ha perdut les opcions de classificar-se

Gina del Rio ha finalitzat en 12a posició a l’esprint en patinador dels Campionats del Món sub23 de Lillehammer (Noruega), en una jornada marcada per una caiguda a les semifinals quan liderava la seva sèrie. En tot cas, la tricolor havia demostrat un gran nivell durant tota la competició, ja que a les classificatòries ha aconseguit el vuitè millor temps (2’59.08), a 2.82 del millor registre. Posteriorment, als quarts de final, l’andorrana ha guanyat la seva sèrie amb autoritat.

Al cinquè ‘heat’ de quarts, del Rio ha sabut refer-se d’un enganxament a l’inici en una pujada amb una rival, ha recuperat terreny i ha passat a liderar la cursa fins a travessar la meta en primera posició amb un crono de 2’56.20, certificant el pas a semifinals amb bones sensacions.

Al cinquè ‘heat’ de quarts ha sabut refer-se d’un enganxament a l’inici en una pujada amb una rival, ha recuperat terreny i ha passat a liderar la cursa

A les ‘semis’, amb la sueca Elin Henriksson, la francesa Leonie Perry, la nord-americana Samantha Smith, la també sueca Evelina Crusell i la finlandesa Nora Kytaja, la fondista del Principat ha tornat a sortir forta. S’ha situat al capdavant a la primera pujada i controlava la sèrie amb solidesa, marxant primera o segona juntament amb Henriksson.

En un revolt llarg en baixada, però, la sueca ha intentat entrar per l’interior en dues ocasions i, en un dels intents, ha tocat la tricolor, qui ha acabat a terra. La caiguda l’ha deixat sense opcions de classificar-se per a la final. Henriksson, de fet, ha acabat proclamant-se campiona del món, mentre que la plata i el bronze han estat per a les noruegues Mina Sofie Kjaeraas Moland i Helene Ekrheim Haugen.

La caiguda ha deixat la tricolor sense opcions de classificar-se per a la final i Henriksson, de fet, ha acabat proclamant-se campiona del món

El director de la secció de fons de la FAE, Xabier del Val, ha lamentat el desenllaç: “Ha estat un dia dur, les coses no han sortit com haguéssim volgut. Penso que la Gina estava bé, ho ha demostrat en el seu quart de final i en la semifinal, que estava bé de forma, que tirava bé, que estava esquiant bé”.

També ha remarcat que la caiguda ha arribat en el pitjor moment possible: “A la semifinal, quan anava primera o segona, ha tingut una petita topada amb la sueca, s’ha caigut i la veritat és que tant la Gina com tot l’equip estem molt decebuts d’haver perdut aquesta oportunitat de fer un bon resultat, perquè sabíem que teníem la capacitat”.

“A la semifinal, quan anava primera o segona, ha tingut una petita topada amb la sueca, s’ha caigut i la veritat és que tant la Gina com tot l’equip estem molt decebuts” – Xabier del Val

Tot i la decepció, el tècnic ha volgut posar el focus en el futur immediat: “La disciplina d’esprint en patinador és així, hi ha contactes i a vegades cauen del nostre costat i avui hem tingut la mala sort que ens ha perjudicat. Hem de superar-ho, mirar cap endavant i ja està”.

L’equip viatja avui mateix a Finlàndia per disputar la Copa del Món de Lahti d’aquest cap de setmana. Del Rio competirà dissabte a la mateixa disciplina (classificatòria a les 10.00 hores i finals a les 12.30 hores) i diumenge als 10 quilòmetres individuals en clàssic (11.30 hores).

