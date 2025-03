Gina del Rio assoleix la 39a plaça a l’esquiatló dels Mundials de Trondheim

Avui Gina del Rio ha disputat la segona cursa dels Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega), l’esquiatló (10 quilòmetres en clàssic i 10 quilòmetres en patinador), prova que corria per primera vegada per ser 39a.

La carrera s’ha trencat ràpidament amb el fort ritme posat per les favorites a l’inici en clàssic. L’andorrana passava per primera vegada per l’estadi en la primera volta (km 3,3) en la 31a posició amb 28,7 segons perduts. A la segona volta, en el km 6,6, del Rio ja estava en un petit grup que marxava a 1.42 del cap de cursa, mentre que a la transició del canvi d’esquís per iniciar la cursa de skating, a la tercera volta i equador de cursa –10 quilòmetres – la tricolor es mantenia 41a, a 3.02.

A la cursa en skating trobava millors sensacions, i es mantenia al ritme de cursa i a la 41a plaça, a 3.56 al pas per la quarta volta de la carrera, la primera en skating (km 13.3). A la cinquena volta (km 16.6), la pirenaica es mantenia en aquest petit grup i perdia 4.45 per passar la 42a, per fer una lluita final en els últims tres quilòmetres i completar els 20 de l’esquiatló, finalment, en el 39è lloc amb +5’22.7 i un crono de 53’19.8.

La cursa s’ha decidit a l’esprint amb victòria per photo finish per a la sueca Ebba Andersson (47’57.1). Amb el mateix temps, segona ha estat la noruega Therese Johaug, mentre que el podi l’ha tancat la també sueca Jonna Sundling, a 4,96.