Gina del Rio acaba 47a, a poc més 20 segons de la líder de la prova, i es queda sense final de l’esprint clàssic dels Jocs

Gina del Rio no ha pogut accedir a les finals de la modalitat d’esprint clàssic d’esquí de fons dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo. La tricolor ha finalitzat la prova en 47a posició, quedant-se a poc més de 20 segons de la líder i a set del top30, posicions que donaven accés a les finals.
La fondista tricolor ha signat un temps total de 3’56.85, el qual no ha estat suficient per apropar-se a les places capdavanteres. “No m’he trobat del tot còmoda sobre els esquís, especialment a la pujada més llarga, i tampoc sé ben bé què ha passat”, ha assegurat després de la prova.
“No m’he classificat mai per a cap esprint clàssic a la Copa del Món, per tant, era la prova en la qual tenia menys confiança”, ha mencionat, deixant clar que “tot i que sovint es pensi que soc una ‘esprínter’, l’esprint clàssic d’aquí no m’acabava de convèncer”. En darrer lloc, ha deixat clar que “ho he intentat fer el millor possible, però les sensacions no han estat les millors”. “Han sigut uns dies durs, i físicament no sé si estic al meu rendiment més alt”, ha completat.
La següent cita de l’andorrana serà dijous a les 13.00 hores, en la modalitat dels 10 quilòmetres individuals en skating.