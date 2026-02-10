Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Gina del Rio, durant la prova. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí - Cita olímpica

Gina del Rio acaba 47a, a poc més 20 segons de la líder de la prova, i es queda sense final de l’esprint clàssic dels Jocs

La pròxima prova per a la fondista tricolor serà dijous, amb inici a les 13.00 hores, en la modalitat dels 10 quilòmetres individuals en skating

Gina del Rio no ha pogut accedir a les finals de la modalitat d’esprint clàssic d’esquí de fons dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo. La tricolor ha finalitzat la prova en 47a posició, quedant-se a poc més de 20 segons de la líder i a set del top30, posicions que donaven accés a les finals.

La fondista tricolor ha signat un temps total de 3’56.85, el qual no ha estat suficient per apropar-se a les places capdavanteres. “No m’he trobat del tot còmoda sobre els esquís, especialment a la pujada més llarga, i tampoc sé ben bé què ha passat”, ha assegurat després de la prova.

“No m’he trobat del tot còmoda sobre els esquís, especialment a la pujada més llarga, i tampoc sé ben bé què ha passat” – Gina del Rio

“No m’he classificat mai per a cap esprint clàssic a la Copa del Món, per tant, era la prova en la qual tenia menys confiança”, ha mencionat, deixant clar que “tot i que sovint es pensi que soc una ‘esprínter’, l’esprint clàssic d’aquí no m’acabava de convèncer”. En darrer lloc, ha deixat clar que “ho he intentat fer el millor possible, però les sensacions no han estat les millors”. “Han sigut uns dies durs, i físicament no sé si estic al meu rendiment més alt”, ha completat.

La següent cita de l’andorrana serà dijous a les 13.00 hores, en la modalitat dels 10 quilòmetres individuals en skating.

Comparteix
Notícies relacionades
Una bona notícia no fa una bona política
[Amb vídeo]: Un bloc de granit d’1,5 metres cúbics es desprèn i aixeca una gran polseguera sense provocar danys
Ferré obre la possibilitat d’habilitar un pas alternatiu, si la seguretat de la zona ho permet, abans dels tres mesos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Roger Puig aconsegueix, amb una vuitena posició, el millor resultat d’un esquiador andorrà en Copa del Món
  • Esports
Cande Moreno es mostra positiva tot i el procés de recuperació de sis mesos, i s’espera que torni a esquiar a l’estiu
  • Esports
Mònica Doria continua la posada a punt sumant fins a tres terceres posicions a la Run Slalom de l’illa de La Reunió
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu