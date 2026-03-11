Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Gael Alonso, contra l'Sporting de Gijón. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Gael Alonso destaca la bona feina feta com a equip i posa èmfasi en la maduresa que l’FC Andorra ha assolit

El Tribunal Superior dona la raó a Eder Sarabia i el club tricolor l'haurà d'indemnitzar amb una xifra que s'enfila pels volts dels 630.000 euros

La millor ratxa històrica al futbol professional no s’ha de menystenir, i al vestidor de l’FC Andorra en són conscients. “Estem molt contents per com s’han donat els resultats, sobretot els dos darrers, on crec que vam fer molt bon treball, principalment d’equip”, ha destacat aquest matí Gael Alonso. El conjunt tricolor, després de sumar nou punts consecutius, ocupa la 12a plaça i ha deixat el descens a set. “Quant a resultats i joc, evidentment, estem en un molt bon moment”, ha celebrat el central.

Una de les claus ha estat la maduresa, una paraula que el gallec ha repetit més d’una vegada. “La solidesa que s’està veient i la maduresa que hem reflectit a estadis complicats i contra els rivals contra els quals hem jugat és el que ens està donant els resultats”, ha mencionat. Així mateix, ha destacat que també s’ha fet un pas endavant envers la maturitat defensiva: “Més enllà de noms propis [com podrien ser el de Diego Alende o el de Jesús Owono], l’equip es va adonar que havia de fer un ‘click’ en aquest sentit”.

Un altre dels aspectes rellevants, ha reconegut, ha estat l’alliberament mental. “Ser capaç de vèncer a camps com el del Còrdova i guanyar bé a casa contra l’Sporting de Gijón et dona un ‘plus’ de confiança per treure els partits, així com veure’t més allunyat del descens”, ha dit. A títol personal, Alonso s’ha convertit en l’única peça clau d’una defensa que ha anat rotant, esdevenint en el segon jugador amb més minuts.

L’FC Andorra, obligat a indemnitzar Sarabia

Segons ha publicat RTVA, l’FC Andorra haurà d’indemnitzar Eder Sarabia després que el Tribunal Superior li hagi donat la raó en la causa relacionada per acomiadament indegut. Val a dir que la darrera sentència del Tribunal de Batlles ja reconeixia aquest fet, però se’n desprenia que amb aquells diners que el club ja havia abonat anteriorment n’era suficient. Aquesta xifra, cal recordar, superava els 226.000 euros.

Ara, i després del recurs presentat per l’entrenador i el seu ajudant, Jon López, i sumant els diners esmentats anteriorment, Sarabia haurà de rebre al voltant dels 630.000 euros i, el seu segon, entorn els 52.000.

Comparteix
Notícies relacionades
El Govern obliga Coopalsa a reajustar les línies d’autobusos nacionals per a satisfer l’L7 i acaba perjudicant l’L3
El Comú d’Andorra la Vella assoleix amb poc més de mig mandat el 55% de les accions recollides al programa
Estudiants de segona ensenyança alerten que el grup de WhatsApp amb pornografia “fa mal a la salut mental”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
A falta d’anunci oficial, Joan Verdú i Juan Lago separaran els seus camins una vegada el curs es doni per acabat
  • Esports
Roger Puig no completa el supergegant i queda fora de la prova als Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo
  • Esports
L’FC Andorra s’adhereix a la primera Jornada Retro de la història de LaLiga, que tindrà lloc del 10 al 13 d’abril
Publicitat
Entrevistes esportives
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu