Gael Alonso destaca la bona feina feta com a equip i posa èmfasi en la maduresa que l’FC Andorra ha assolit

La millor ratxa històrica al futbol professional no s’ha de menystenir, i al vestidor de l’FC Andorra en són conscients. “Estem molt contents per com s’han donat els resultats, sobretot els dos darrers, on crec que vam fer molt bon treball, principalment d’equip”, ha destacat aquest matí Gael Alonso. El conjunt tricolor, després de sumar nou punts consecutius, ocupa la 12a plaça i ha deixat el descens a set. “Quant a resultats i joc, evidentment, estem en un molt bon moment”, ha celebrat el central.
Una de les claus ha estat la maduresa, una paraula que el gallec ha repetit més d’una vegada. “La solidesa que s’està veient i la maduresa que hem reflectit a estadis complicats i contra els rivals contra els quals hem jugat és el que ens està donant els resultats”, ha mencionat. Així mateix, ha destacat que també s’ha fet un pas endavant envers la maturitat defensiva: “Més enllà de noms propis [com podrien ser el de Diego Alende o el de Jesús Owono], l’equip es va adonar que havia de fer un ‘click’ en aquest sentit”.
Un altre dels aspectes rellevants, ha reconegut, ha estat l’alliberament mental. “Ser capaç de vèncer a camps com el del Còrdova i guanyar bé a casa contra l’Sporting de Gijón et dona un ‘plus’ de confiança per treure els partits, així com veure’t més allunyat del descens”, ha dit. A títol personal, Alonso s’ha convertit en l’única peça clau d’una defensa que ha anat rotant, esdevenint en el segon jugador amb més minuts.
L’FC Andorra, obligat a indemnitzar Sarabia
Segons ha publicat RTVA, l’FC Andorra haurà d’indemnitzar Eder Sarabia després que el Tribunal Superior li hagi donat la raó en la causa relacionada per acomiadament indegut. Val a dir que la darrera sentència del Tribunal de Batlles ja reconeixia aquest fet, però se’n desprenia que amb aquells diners que el club ja havia abonat anteriorment n’era suficient. Aquesta xifra, cal recordar, superava els 226.000 euros.
Ara, i després del recurs presentat per l’entrenador i el seu ajudant, Jon López, i sumant els diners esmentats anteriorment, Sarabia haurà de rebre al voltant dels 630.000 euros i, el seu segon, entorn els 52.000.