  Podi d'una edició anterior. | FAndKarate
Karate

Una seixantena de karatekes prendran part al Campionat Nacional d’aquest cap de setmana al Prat Gran escaldenc

La competició permetrà analitzar el moment actual del karate andorrà i continuar treballant en la configuració dels diferents conjunts nacionals

El Pavelló Prat Gran d’Escaldes-Engordany serà l’escenari aquest dissabte del Campionat Nacional de karate, una de les cites més destacades del calendari federatiu que comptarà amb la participació d’un total de 61 inscripcions individuals. Reunirà karatekes a partir de cinturó groc amb l’objectiu de definir els nous campions nacionals en les diferents categories, tant en kata com en combat.

La directora tècnica de la FAndKarate, Sandra Herver, ha destacat la importància de la cita: “És el campionat més important de l’any i una gran oportunitat perquè els karatekes vegin en quin punt es troben actualment i per definir els nous campions nacionals”. A més, també permetrà analitzar el moment actual del karate andorrà i continuar treballant en la configuració dels equips nacionals. “Ens ajuda a veure el nivell actual i a estructurar els equips tant de kata com de combat”, ha completat.

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

