Felip Gallardo dimiteix com a president del VPC per motius de salut “que requereixen tota la meva atenció”

Felip Gallardo ha renunciat a la presidència del VPC. Així ho ha fet saber avui mitjançant un comunicat en el qual ha escrit que, “molt al meu pesar”, ha hagut de prendre la decisió “per motius de salut que requereixen tota la meva atenció i energia en aquest moment”. Cal recordar que va arribar al càrrec a finals del passat abril.
En la carta, Gallardo assenyala que aquesta decisió s’ha pres “en un esperit de responsabilitat cap al club i el futur del nostre esport al país”. En aquest sentit, en línies posteriors afegeix que el projecte del VPC necessita una mirada a llarg termini “amb un grup consolidat capaç de treballar amb una visió de quatre anys per assolir noves fites esportives i institucionals”.
Així mateix, l’expresident assegura que es continuarà treballant “amb normalitat” en la preparació del curs amb plena confiança en el cos tècnic i en els jugadors, a qui els ha agraït “profundament” la confiança, i també a les famílies, socis, institucions i patrocinadors. Tot plegat, asserint que el seu compromís amb el rugbi del país “continuarà des d’altres àmbits, sempre amb la mateixa passió i estima per aquest esport i els seus valors”.
Amb la clara voluntat de garantir la continuïtat del club, “ja s’ha convocat un procés electoral que permetrà escollir una nova presidència i junta”. Aquesta està prevista per al 26 de setembre en una assemblea extraordinària.