Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Felip Gallardo renuncia a la presidència del VPC. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Rugbi

Felip Gallardo dimiteix com a president del VPC per motius de salut “que requereixen tota la meva atenció”

Mitjançant un comunicat esmenta que ja s'ha convocat un nou procés electoral, el pròxim 26 de setembre, per escollir una nova presidència i junta

Felip Gallardo ha renunciat a la presidència del VPC. Així ho ha fet saber avui mitjançant un comunicat en el qual ha escrit que, “molt al meu pesar”, ha hagut de prendre la decisió “per motius de salut que requereixen tota la meva atenció i energia en aquest moment”. Cal recordar que va arribar al càrrec a finals del passat abril.

En la carta, Gallardo assenyala que aquesta decisió s’ha pres “en un esperit de responsabilitat cap al club i el futur del nostre esport al país”. En aquest sentit, en línies posteriors afegeix que el projecte del VPC necessita una mirada a llarg termini “amb un grup consolidat capaç de treballar amb una visió de quatre anys per assolir noves fites esportives i institucionals”.

Així mateix, l’expresident assegura que es continuarà treballant “amb normalitat” en la preparació del curs amb plena confiança en el cos tècnic i en els jugadors, a qui els ha agraït “profundament” la confiança, i també a les famílies, socis, institucions i patrocinadors. Tot plegat, asserint que el seu compromís amb el rugbi del país “continuarà des d’altres àmbits, sempre amb la mateixa passió i estima per aquest esport i els seus valors”.

Amb la clara voluntat de garantir la continuïtat del club, “ja s’ha convocat un procés electoral que permetrà escollir una nova presidència i junta”. Aquesta està prevista per al 26 de setembre en una assemblea extraordinària.

Comparteix
Notícies relacionades
Talls i afectacions al trànsit aquest dijous i divendres: tot el que has de saber de les etapes 6 i 7 de La Vuelta a Andorra
L’FC Andorra es trasllada durant dos dies a Encamp per donar impuls a la campanya d’abonats
L’Hiopos Lleida serà finalment el rival del MoraBanc Andorra en la vuitena edició del Trofeu d’Escaldes-Engordany

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Alonso remarca la importància de mantenir la mentalitat guanyadora en una lliga “molt llarga i complicada”
  • Esports
Galimany s’endú la Copa Pirineu de golf després d’un play-off decisiu a Aravell i es confirma com a campió ‘Scratch’
  • Esports
L’FC Andorra signa una victòria de prestigi a Saragossa amb gols de Lauti, Dani Villahermosa i Gael Alonso (1-3)
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu