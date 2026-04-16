  L'esquiadora andorrana Etna Pou. | Grandvalira Resorts
Etna Pou tanca el seu debut al circuit FIS amb vuit victòries: “No m’esperava aconseguir-ho en el meu primer any”

L’andorrana, de 17 anys, destaca que “el nivell és molt més alt i cada detall compta”, però assegura que l’experiència li ha permès consolidar-se

L’esquiadora andorrana Etna Pou ha tancat la seva primera temporada al circuit FIS amb un balanç destacat, marcat per vuit victòries i una progressió que la situa entre les millors de la seva generació en punts. Amb només 17 anys, Pou ha debutat enguany en el calendari internacional amb actuacions destacades com la dels Campionats Absoluts de França, on va signar una vuitena posició en descens i dos Top-12 en supergegant i eslàlom. “Era el meu primer descens i, tot i que no era un traçat especialment exigent, era una experiència totalment nova”, ha explicat, tot afegint que va ser “molt enriquidora tant a nivell esportiu com personal”.

Al llarg de la temporada, l’andorrana ha acumulat diversos triomfs en curses FIS a Itàlia i Espanya, destacant les victòries en eslàlom al Trofeu FIS Blanca Fernández Ochoa, així com el triomf en supergegant a Bormio, on també va aconseguir una tercera posició en la cursa paral·lela. Més recentment, s’ha imposat al gegant FIS disputat a la pista Esparver de Grandvalira, amb un registre de 28,70 punts FIS, el seu millor resultat en aquesta disciplina.

“No m’esperava aconseguir vuit victòries en el meu any de debut […] El ritme de competició és més intens i cada detall compta molt més” – Etna Pou

A aquests resultats s’hi sumen el subcampionat absolut d’Andorra en eslàlom i gegant i el títol de campiona U18. En conjunt, Pou acumula actualment 27,10 punts FIS en eslàlom i 38,74 en descens, registres que la situen com la millor del món de la seva edat en descens i la segona en eslàlom, a més de situar-se entre les millors en gegant.

“No m’esperava aconseguir vuit victòries en el meu any de debut”, ha admès, destacant especialment els triomfs a Itàlia com “una recompensa a tot l’esforç i la constància”. En aquest sentit, també ha subratllat l’exigència del nou nivell: “El ritme de competició és més intens i cada detall compta molt més”, tot i assegurar que ha sabut adaptar-s’hi i que aquesta experiència li ha permès “créixer molt com a corredora” i fixar nous objectius de futur.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

