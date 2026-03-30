Espot rep a Puig després del diploma obtingut als Paralímpics: “Un exemple pels resultats i la manera de ser”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest migdia a Roger Puig després de fer història en els darrers Jocs Paralímpics, d’on es va endur un diploma amb la cinquena posició en descens. “És un tot un rècord, i crec que de vegades no som prou conscients de la importància i la transcendència d’aquest resultat”, ha enaltit Espot, destacant que l’esquiador ho fa sempre amb un “tarannà d’humilitat”. En aquest sentit, el mandatari ha recordat que l’esport no és només capacitat física, “és també predisposició psicològica, i tu ho encarnes a la perfecció”.
“Ets un tot un exemple pels ciutadans i les ciutadanes, pels resultats i la manera de ser”, ha completat el cap de l’Executiu, qui ha reconegut a Puig ser un exemple de superació. En darrer lloc, també l’ha felicitat pel matrimoni que justament ahir va contraure, tot desitjant que d’ara endavant “puguis continuar en aquesta línia”. “Aquest és el principi de molts més resultats que oferiràs al país”, ha conclòs.
Per la seva part, el protagonista de la jornada ha comentat que actes d’aquesta mena són sempre d’agrair. Ara, en fred i després de setmanes de la fita, el balanç continua sent “molt satisfactori”. “Els Jocs han estat marcats per aquest primer resultat [el cinquè lloc], els altres no van arribar al diploma, però també són molt bons, i el resum general i quan ho recordo és molt satisfactori”, ha completat. Després del viatge de nuvis, se centrarà en el gimnàs i de cara al setembre començarà la pretemporada a la neu.
A la trobada també han estat presents la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Espots, Alain Cabanes. Així, la primera ha mencionat que la sessió ha servit per “reconèixer-li tot aquest esforç que ha fet”. “No hem d’oblidar que és el primer diploma en esports d’hivern, i això ens ha de fer sentir molt contents. Per part nostra, continuarà tenint el nostre suport”, ha assenyalat.
El Comitè, al setembre
Com ja va apuntar Cabanes abans que Puig iniciés l’expedició cap als Jocs Paralímpics, avui la ministra ha reiterat que la voluntat és poder tenir constituït el Comitè Paralímpic al setembre. “Ja s’han fet treballs amb persones que estarien disposades a formar-n’he part i crear aquesta entitat que per Llei de l’Esport ja fa temps que hauríem de tenir”, ha incidit. Això sí, sense avançar cap nom. Cal recordar que aquestes funcions les està fent fins ara la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA), ens que ha participat en la creació d’aquest nou comitè. “La nostra voluntat i la seva és que hi hagi un membre seu dins aquest òrgan”, ha afegit Bonell.