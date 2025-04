Millora pel rendiment esportiu

El Ministeri d’Esports realça i renova el suport a la tennista Vicky Jiménez amb un nou conveni anual

L'acord està pactat entre el ministeri, la tenista i la FAT i amb una durada d'un any, l'Executiu facilitarà 150.000 euros a la federació

El Govern ha aprovat avui, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i durant la sessió del Consell de Ministres, assignar un nou conveni per continuar donant suport a la jove tenista andorrana Victòria Jiménez per aquest 2025. En aquest sentit, es fa saber que el text, que serà rubricat a tres bandes entre el Ministeri, l’esportista i la Federació Andorrana de Tenis (FAT), té una validesa d’un any. Altrament, l’acord preveu atorgar a la federació 150.000 euros, el qual inclou l’import de la beca del programa ARA.

A banda, l’objectiu de l’ajuda econòmica és dotar l’esportista de l’import corresponent, en reconeixement de la

seva aportació a la societat andorrana i com a “ambaixadora” que és d’Andorra, al marge d’ajudar-la amb les despeses generades per les necessitats de la seva preparació en els conceptes en què la federació no disposi d’ajudes econòmiques de programes subvencionats pel ministeri encarregat dels esports o per altres entitats públiques o privades.

Per la seva part, el Ministeri d’Esports col·labora així en la millora qualitativa del rendiment esportiu de la seva esportista amb l’objectiu que pugui consolidar l’estatus de jugadora professional dins del circuit mundial de tenis femení i continuar engrandint la seva figura.