Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Erik Faura, al centre de la imatge, al podi de la cita. | Erik Faura
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Automobilisme

Erik Faura no dona treva i, dominant d’inici a fi, es proclama vencedor de la Pujada a la Peguera en producció

Al volant d'un Cupra León Cup Racer MK3, domina des del primer entrenament fins a l'última cursa per ser campió de la darrera cita del CAAM

La Pujada a la Peguera va cloure ahir el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). La cita va començar amb fred, però de mica en mica el sol va anar escalfant l’asfalt de la CS-141 per donar inici a una prova en la qual Erik Faura, en producció, va dominar de principi a fi. El jove pilot andorrà, al volant d’un Cupra León Cup Racer MK3, ja va mostrar la carta de presentació sent primer a l’entrenament oficial. Al llarg de les quatre curses, Faura no va donar treva i va mantenir en tot moment la primera plaça mentre millorava el seu temps. Finalment, en la darrera carrera, va marcar un 2’11.43 que el va fer pujar al més alt del podi. Al caixó el van acompanyar Cipriano Ramírez (2’21.01) i Marc Mateo (2’25.46).

En sport, el guanyador va ser Joan Gil, seguit per Ramon Plaus i Filipe Brandao, mentre que en VHC el triomf se’l va endur Jordi Enjuanes, per davant de Ferran Font i de Cristian Mayoralas.

Comparteix
Notícies relacionades
Roglič corona l’Andorra Cycling Masters en dues proves inèdites disputades al Coll de la Gallina i al centre del país
Els trastorns mentals han estat la quarta causa de noves baixes laborals durant el primer trimestre del 2025
La Massana vol reforçar el Programa Oncològic per continuar millorant la qualitat de vida dels pacients

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc Andorra remunta un dolent segon i tercer quart i s’imposa al Girona a la segona pròrroga (115-113)
  • Esports
Xavi Cardelús tanca la primera cursa de Jerez, l’última cita del Campionat del Món de Supersport, amb una 16a posició
  • Esports
L’FC Andorra no passa de l’empat a zero contra el Granada en un duel marcat per la manca d’encert a porteria
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu