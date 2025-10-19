Erik Faura no dona treva i, dominant d’inici a fi, es proclama vencedor de la Pujada a la Peguera en producció

La Pujada a la Peguera va cloure ahir el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). La cita va començar amb fred, però de mica en mica el sol va anar escalfant l’asfalt de la CS-141 per donar inici a una prova en la qual Erik Faura, en producció, va dominar de principi a fi. El jove pilot andorrà, al volant d’un Cupra León Cup Racer MK3, ja va mostrar la carta de presentació sent primer a l’entrenament oficial. Al llarg de les quatre curses, Faura no va donar treva i va mantenir en tot moment la primera plaça mentre millorava el seu temps. Finalment, en la darrera carrera, va marcar un 2’11.43 que el va fer pujar al més alt del podi. Al caixó el van acompanyar Cipriano Ramírez (2’21.01) i Marc Mateo (2’25.46).
En sport, el guanyador va ser Joan Gil, seguit per Ramon Plaus i Filipe Brandao, mentre que en VHC el triomf se’l va endur Jordi Enjuanes, per davant de Ferran Font i de Cristian Mayoralas.