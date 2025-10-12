Èric Galimany s’imposa al Trofeu Engel & Völkers d’Aravell i tanca amb triomf el Circuit Nacional de Golf

El jugador andorrà Èric Galimany ha aconseguit la victòria al Trofeu Engel & Völkers, quarta i prova final del Circuit Nacional de Golf que s’ha disputat aquest matí al camp de l’Aravell Golf Andorra. Amb un total de 70 cops, un sota el par del camp, l’integrant de l’equip nacional de la FGA ha fet un joc molt regular durant tota la matinal. Un total de 72 jugadors s’han donat cita al Trofeu Engel & Völkers Andorra a Aravell que presentava una excel·lent imatge, amb un roughts no molt alts i uns greens ràpids que han fet gaudir de valent a tots els participants.