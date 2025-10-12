Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Èric Galimany, entre Thomas Kamfraat (Engel & Völkers) i Gabriel Guerrero (president de la FGA). | FGA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Golf

Èric Galimany s’imposa al Trofeu Engel & Völkers d’Aravell i tanca amb triomf el Circuit Nacional de Golf

L’andorrà, integrant de l’equip nacional de la FGA, signa 70 cops —un sota el par— en una jornada amb 72 participants i un camp en condicions excel·lents

El jugador andorrà Èric Galimany ha aconseguit la victòria al Trofeu Engel & Völkers, quarta i prova final del Circuit Nacional de Golf que s’ha disputat aquest matí al camp de l’Aravell Golf Andorra. Amb un total de 70 cops, un sota el par del camp, l’integrant de l’equip nacional de la FGA ha fet un joc molt regular durant tota la matinal. Un total de 72 jugadors s’han donat cita al Trofeu Engel & Völkers Andorra a Aravell que presentava una excel·lent imatge, amb un roughts no molt alts i uns greens ràpids que han fet gaudir de valent a tots els participants.

Comparteix
Notícies relacionades
Omplint els carrers de teatre, complicitat i vida cultural
El canvi de paviment en unes obres en un centre comercial d’Andorra la Vella provoca un nou ensurt entre els veïns
El Festac consolida el seu creixement amb més de 3.500 espectadors i una forta complicitat amb el públic assistent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Koldo Álvarez valora l’empat aconseguit a Letònia i destaca “el creixement i la solidesa” de la selecció andorrana
  • Esports
L’autocrítica del cos tècnic destaca la fragilitat mental del MoraBanc en la seva desfeta contra el Laguna Tenerife
  • Esports
Gómez assumeix la derrota a Anoeta i destaca “l’orgull” per l’esforç de l’equip tot i comptar amb un jugador menys
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu