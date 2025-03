Automobilisme

Enric Tarrado revalidarà mandat a l’ACA pels pròxims quatre anys sent l’únic a presentar candidatura

La llista, de caràcter continuista, incorpora membres de la seva darrera etapa al capdavant de l'ens, així com noves incorporacions

Enric Tarrado continuarà com a president de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club) pels pròxims quatre anys, els quals significaran el seu segon mandat, després que la seva candidatura fos l’única presentada. Així, i d’acord amb els estatuts de l’organització, les eleccions generals previstes per al dimarts vinent han quedat desconvocades, tot i que l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el mateix dia haurà de ratificar la llista.

La candidatura, de caràcter continuista, incorpora membres de la seva darrera etapa al capdavant de l’ACA, així com noves incorporacions. Patrick Pérez seguirà com a vicepresident i Montserrat Capdevila com a tresorera, i com a vocals es mantindran Josep Maria Altimir, Bonaventura Espot, Toni Santacreu, Miquel Pujal, Edith Rossell i, com a novetat, s’incorpora Alexandre Picart.

En paraules de Tarrado: “Som socis i sòcies amb un compromís clar: continuar impulsant l’Automòbil Club d’Andorra al servei de la mobilitat de les persones, adaptant-nos als nous reptes i avançant-nos a les necessitats del futur”. L’actual mandatari ha afegit que fent la vista enrere, el període que ara finalitza ha estat intens, de creixement i transformació. “Hem afrontat reptes, hem evolucionat i hem consolidat el Club –ara amb més de 12.000 socis– com un referent en mobilitat, ‘motorsport’ i serveis a les persones, i mantenim la il·lusió de continuar aportant el millor de la nostra experiència i el nostre temps”, ha finalitzat.