Encamp torna a ser blaugrana amb l’estatge de la secció d’hoquei patins del Barça: “És un entorn privilegiat”

“Estar aquí és un entorn privilegiat, és espectacular per totes les eines i el tracte que rebem”. Aquestes han estat les paraules del capità del primer equip de l’FC Barcelona d’hoquei patins, Sergi Fernández, el qual ha començat aquesta setmana la seva tradicional estada a la parròquia. Una estada de pretemporada que va començar dimarts i que durarà fins dissabte 16, la qual vindrà molt bé per les condicions meteorològiques i poder millorar físicament a una alçada entre 1.500 i 2.000 metres. “És un projecte i un conveni que està molt consolidat a la parròquia. Tots tenim la nostra part per on guanyem. Amb aquestes estades ens consolidem com a plaça turística i ens ajuda a donar visibilitat i suport, no només amb les instal·lacions esportives, sinó amb el medi” ha destacat el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot. Aquesta és la tercera de les quatre estades esportives amb l’entitat blaugrana que s’han planejat per aquest estiu.
Tant el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, com Marot han donat la benvinguda a tot l’equip desplaçat a Solanelles, on han rebut un estic d’hoquei firmat per tota la plantilla i la samarreta oficial. Tant el primer equip, com part del planter entrenaran a Encamp i el Pas de la Casa fins dissabte 16, dia en què es tancarà el tercer bloc blaugrana a la parròquia i donarà pas a l’arribada del Barça Bàsquet al setembre.
Cal destacar que el Barça enceta una nova temporada amb grans dificultats de cara després d’un any de poc èxit esportiu. A aquesta nova etapa s’ha sumat Ricard Ares, el nou entrenador del primer equip i procedent del Porto, qui ha mencionat que afronta el repte de la mateixa manera que ho va fer a l’equip portuguès. “Entrar al Barça és sinònim de títols en tot el que participis. És un club amb moltes ganes, estic molt content d’estar aquí perquè m’agrada molt l’equip i crec que, si som rigorosos i treballem bé, poder assolir els objectius” ha destacat. De fet, Ares ha coincidit amb Fernández sobre l’entorn on poden fer la pretemporada, ja que “les instal·lacions són fantàstiques, tenim disponibilitat des de primera hora del matí fins a última hora”. Aquests entrenaments en alçada han de permetre a l’equip “recuperar el to físic i la forma per assolir un model de joc nou” on la clau és “treballar moltes hores i molt”.
El primer equip continua mantenint el mateix bloc de vuit jugadors, que també comptarà amb la presència i ajuda dels jugadors de la cantera, en cas que sigui necessari. “Els joves estan preparats. Ara podré seguir de prop l’evolució, però amb els resultats obtinguts en aquesta última temporada en totes les categories, el treball és excel·lent” ha matisat Ares. A la banqueta hi ha “ganes” de poder deixar endarrere una temporada fosca en la història blaugrana. “Tots venim de saber que no vam estar a l’altura. Tenim aquelles ganes i ambició de començar a treballar, intentar brindar un bon joc i títols a l’afició, que és el que sempre demanen” ha revelat el capità de l’equip. Les claus, però, estan ben integrades: treball, feina i sacrific