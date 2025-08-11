“En creuar la meta no sabia què havia fet”, les reaccions de Carabaña al rècord i a la classificació per a Tòquio

L’atleta andorrà Nahuel Carabaña ha expressat la seva enorme satisfacció després de batre dissabte, al míting d’Oordegem (Bèlgica), el seu propi rècord d’Andorra dels 3.000 metres obstacles, amb un temps de 8.12.80. Una marca que no només millora en gairebé quatre segons l’anterior registre, sinó que també li assegura el bitllet per al Mundial de Tòquio del proper setembre.
Carabaña ha descrit la cursa com una experiència gairebé perfecta: “Va ser brutal, d’aquelles curses que es dona tot. L’ambient, la temperatura, la pista espectacular… tot es va ajuntar, i quan això passa i et trobes en forma, surten les marques i surt tot el treball dels darrers mesos”, ha ponderat.
L’andorrà ha confessat que, en creuar la meta, no era conscient del temps aconseguit. “Quan vaig arribar no vaig mirar el crono, no sabia què havia fet. Però vaig veure que el portuguès Etson Barros, que entrava amb mi, començava a celebrar i vaig pensar: ‘Ostres, jo també ho he fet’”. La confirmació va arribar en veure el resultat oficial: “Quan vaig veure 8.12.80 vaig dir: ‘menudo marcón’. Estic supercontent, no m’ho creia. He donat el 200% i ha sortit”.
Tanmateix, l’atleta tricolor ha recordat que el camí fins aquí no ha estat fàcil: “Després dels Nacionals vaig tenir un petit baixó per lesions i també per temes personals. Va ser difícil, però hem sabut treballar-ho i treure’n resultats”. Ara, amb el somni de ser al Mundial fet realitat, Carabaña té clar el següent pas: “Ara toca preparar el Mundial i proposar-nos nous objectius”.