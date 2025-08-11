Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Nahuel Carabaña celebrant el rècord i la classifiació el passat dissabte. | @nahuquetzal_16
Arnau Ojeda Garcia
Atletisme - les reaccions al rècord i a la classifiació

“En creuar la meta no sabia què havia fet”, les reaccions de Carabaña al rècord i a la classificació per a Tòquio

L'atleta andorrà va obtenir el passat dissabte el bitllet per participar en el Mundial de Tòquio del setembre d'enguany

L’atleta andorrà Nahuel Carabaña ha expressat la seva enorme satisfacció després de batre dissabte, al míting d’Oordegem (Bèlgica), el seu propi rècord d’Andorra dels 3.000 metres obstacles, amb un temps de 8.12.80. Una marca que no només millora en gairebé quatre segons l’anterior registre, sinó que també li assegura el bitllet per al Mundial de Tòquio del proper setembre.

Carabaña ha descrit la cursa com una experiència gairebé perfecta: “Va ser brutal, d’aquelles curses que es dona tot. L’ambient, la temperatura, la pista espectacular… tot es va ajuntar, i quan això passa i et trobes en forma, surten les marques i surt tot el treball dels darrers mesos”, ha ponderat.

L’andorrà ha confessat que, en creuar la meta, no era conscient del temps aconseguit. “Quan vaig arribar no vaig mirar el crono, no sabia què havia fet. Però vaig veure que el portuguès Etson Barros, que entrava amb mi, començava a celebrar i vaig pensar: ‘Ostres, jo també ho he fet’”. La confirmació va arribar en veure el resultat oficial: “Quan vaig veure 8.12.80 vaig dir: ‘menudo marcón’. Estic supercontent, no m’ho creia. He donat el 200% i ha sortit”.

Tanmateix, l’atleta tricolor ha recordat que el camí fins aquí no ha estat fàcil: “Després dels Nacionals vaig tenir un petit baixó per lesions i també per temes personals. Va ser difícil, però hem sabut treballar-ho i treure’n resultats”. Ara, amb el somni de ser al Mundial fet realitat, Carabaña té clar el següent pas: “Ara toca preparar el Mundial i proposar-nos nous objectius”.

Comparteix
Notícies relacionades
Infants de tres parròquies immortalitzen la seva experiència amb l’Orgue en un record cultural il·lustrat
Doble podi de Frank Porté en la categoria ‘rookie’ de la Porsche Carrera Cup Benelux als Països Baixos
L’FC Andorra i l’Athletic Club tenen aparaulada la cessió per aquest curs d’una perla de Lezama: Peio Canales

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAE inicia una intensa pretemporada amb estades internacionals a Sud-amèrica, Europa i Escandinàvia
  • Esports
Gina del Rio finalitza desena a la prova d’sprint del Blink Festival de rollerski després d’arribar fins a semifinals
  • Esports
Aingeru Olabarrieta jugarà cedit a l’FC Andorra després d’estrenar-se amb l’Athletic Club en Lliga
Publicitat
Entrevistes esportives
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu