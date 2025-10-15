Els tricolor, conscients de la “falta de determinació” en atac, però confien a millorar divendres contra el Granada

Dues derrotes consecutives per a l’FC Andorra han fet que l’equip tricolor visqui la seva primera “crisi” de resultats després de perdre davant del Leganés a casa (1-2) i contra la Reial Societat per un resultat més contundent (3-0). Així i tot, des del vestidor andorrà tenen clar que la clau és refer-se amb rapidesa, i així ho han fet, segons ha assegurat el lateral esquerre, Imanol García. “Ja sabem que l’única manera de donar-li la volta és oblidant ràpidament el partit de l’altre dia, preparant-lo bé durant la setmana, entrenant fort i amb la mirada posada en el partit de divendres contra el Granada”, ha afirmat.
Pel que fa a la desfeta d’Anoeta, García ha considerat que durant la primera part “vam ser molt superiors”, però que “aquesta categoria és molt dura i els petits detalls marquen la diferència”. En aquest sentit, el defensa ha dit que “a vegades, jugant pitjor, treus bons resultats i, altres cops, jugant millor, no n’aconsegueixes”.
De fet, García coneix molt bé aquesta categoria, ja que hi ha jugat dues temporades amb el Mirandés i l’Eibar, respectivament. “Crec que hi ha poques competicions amb tanta igualtat. M’agrada molt el futbol i segueixo moltes lligues, i és veritat que aquí, si guanyes un parell de partits seguits, et poses a dalt, i, al revés, et pots enfonsar fàcilment”, ha destacat.
Tornant a l’estat anímic de la plantilla, el lateral ha apuntalat que “és normal que després d’unes derrotes hi hagi més dubtes o que els més joves es notin més afectats”. No obstant això, García, que és un dels jugadors amb més experiència de la jove plantilla els hi transmet calma. “La millor manera de passar pàgina és guanyant el divendres. El bo del futbol és que sempre tens una nova oportunitat la setmana següent”.
Qüestionat sobre si l’equip té problemes en l’aspecte defensiu, el lateral no ho veu així. “Som un equip que assumeix molts riscos i, al final, un error et pot condemnar. Però no crec que defensivament estiguem malament.” Així i tot, García ha assegurat que treballen per millorar tots els aspectes del joc i que “la defensa n’és un d’important”. Cal recordar que el conjunt pirinenc encara no ha deixat la porteria a zero en els nou duels disputats i ha encaixat 13 gols, els mateixos que ha marcat.
En aquesta línia, la faceta que al conjunt d’Ibai Gómez també li està costant en els darrers partits és l’ofensiva, un fet del qual ja s’ha parlat al vestidor. “És cert que ens falta xutar més a porteria. Tenim moltes situacions de tres quarts i arribem bé a l’àrea, però ens falta una mica més de determinació i instint golejador.” De la mateixa manera que amb la defensa, García ha remarcat que “hi estem treballant i crec que millorarem en aquest sentit”.