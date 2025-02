Els treballs de reforma del CTEO clouen amb la nova zona de recuperació d’aigües

El Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) ja ha donat per finalitzats els treballs de reforma amb la nova zona d’aigües per a la recuperació, un espai que es posarà en funcionament a principis del mes vinent i que acollirà entorn els 1.200 esportistes. D’aquests, uns 120 corresponen al Programa ARA, i la resta són els tecnificats de les 37 federacions del país.

La infraestructura ha costat 700.000 euros, i està formada per dues piscines. Hi ha una de més gran, d’entorn 40 metres quadrats amb capacitat per a 10 persones, que inclou tractament de nuca, cervical, lumbar, massatge de cames, una bicicleta dins l’aigua i una zona amb corrent, i una de petita, per a dues persones, amb aigua a 10 graus. Així mateix, l’espai consta d’un petit gimnàs i sauna.

El principal objectiu d’aquesta reforma és “donar servei a l’esport del país”, segons ha explicat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, tot i que també li han vist “potencial” per fer-la servir per acollir equips forans perquè facin estades al país.

Cal recordar que el projecte d’ampliació del CTEO preveu un pavelló cobert, una altra piscina i diferents sales, però “el Govern ha prioritzat l’habitatge i altres temàtiques més importants”, ha indicat Cabanes, apuntant que aquestes instal·lacions ara per ara no es tiraran endavant.