  • Jugadors del Ranger's, en el darrer duel lliguer contra l'Ordino. | FAF
Pol Forcada Quevedo
Futbol nacional

Els jugadors del Ranger’s faran una ‘plantada’ d’un minut contra l’FC Santa Coloma i alguns podrien deixar l’equip

El divendres van complir els tres mesos sense cobrar, una situació que des de la directiva se'ls va assegurar que es resoldria, i no ha estat així

Quan ja s’ha tancat un calaix, se’n torna a obrir un altre. Després d’un desenllaç per al Pas de la Casa que ha acabat amb la seva expulsió definitiva de la Lliga Multisegur Assegurances –l’equip no ha presentat recurs al Comitè d’Apel·lació–, les llums s’han tornat a situar sobre el Ranger’s, que podria viure aquesta tarda el seu darrer partit a la competició. Els motius: un vestidor que fa temps que no cobra i que se n’ha fartat.

Com ja es va publicar a finals del passat octubre, la plantilla feia gairebé tres mesos que no cobrava i van decidir no presentar-se a un entrenament com a protesta. L’endemà es van tornar a exercitar, doncs des de la directiva se’ls va assegurar que la situació es resoldria, però no ha estat així. De fet, el passat divendres es van complir just els tres mesos, i això vol que automàticament queden lliures presentant una renúncia. I així ho podrien fer alguns. Els lauredians tanquen avui a les 19.00 hores la jornada 8 a l’Estadi Nacional, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, els jugadors saltaran al terreny de joc amb la camiseta a l’inrevés.

Els jugadors saltaran al terreny de joc amb la camiseta a l’inrevés, aquesta tarda contra els colomencs

Aquesta serà la primera mesura de protesta. Després, amb el xiulet inicial, els titulars faran una ‘plantada’ durant un minut, una acció que ja han notificat a l’FC Santa Coloma, el seu rival d’aquesta tarda. Posteriorment, una vegada finalitzat el duel, alguns jugadors podrien abandonar l’equip. Val a dir que el Ranger’s ocupa actualment la primera posició lliguera –dels cinc matxs que ha jugat n’ha guanyat quatre i n’ha empatat un–, i que el d’avui els suposa una batalla directa per a la lluita pel títol. Caldrà veure, però, com es desenvolupa i com acaba.

