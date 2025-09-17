Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El grup U19 del porgrama Esquí Estudi Batxillerat Esportiu.
Programa Esquí Estudi

Els joves del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu U19 arrenquen la segona estada de pretemporada a Xile

Aquesta nova estada s’allargarà fins al 8 d’octubre i forma part del calendari dissenyat per acompanyar la progressió esportiva dels joves esquiadors

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha emprès aquest dimecres el seu segon viatge de pretemporada a Sud-amèrica, en aquest cas a l’estació xilena de Corralco, amb el doble objectiu de consolidar la preparació física i tècnica i afrontar les primeres competicions de la temporada.

Segons es desprèn del comunicat, aquesta nova estada s’allargarà fins al 8 d’octubre i forma part del calendari dissenyat per acompanyar la progressió esportiva dels joves esquiadors. El grup ja havia fet una primera sortida a Xile, entre el 29 de juliol i el 19 d’agost, que va servir de primer contacte amb la neu en plena temporada d’hivern austral.

L’equip està dirigit pels entrenadors Dídac González i Mihai Bara, i el formen Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Carlota Comellas, Jan de Visa, Marcel Pérez, Èric Mitjana, Jordi Rogel, Max Black, Àlex Comellas i Èric Guimerà.

Així mateix, González ha explicat que aquesta segona etapa té un component més específic. “La idea és intensificar els entrenaments en velocitat pels de segon any, mentre que els de primer any continuarem treballant l’adaptació al material i anirem pujant el nivell d’intensitat”, ha assegurat.

Així, entre el 19 i el 25 de setembre, els entrenaments combinaran disciplines de gegant i eslàlom amb sessions de supergegant i descens, treballant alhora la tècnica i la resistència. A partir del 26 de setembre, els de primer any mantindran la preparació centrada en aspectes tècnics, mentre que els de segon any debutaran en competició a la Copa de Sud-amèrica (SAC) de velocitat, que tindrà lloc a la mateixa estació de Corralco.


Un cop finalitzada la participació a la SAC, l’equip es traslladarà a Valle Nevado el 2 d’octubre per afrontar uns últims dies d’entrenaments i la participació a les curses FIS de gegant i eslàlom dels dies 5 i 6. Aquests seran moments especialment significatius per als joves Àlex Comellas, Carlota Comellas, Max Black i Èric Guimerà, que faran el seu debut oficial en competicions FIS.

Amb aquesta planificació, la FAE busca donar als seus esquiadors un període intensiu de formació i competició internacional, aprofitant la temporada d’hivern a l’hemisferi sud per preparar de la millor manera possible el calendari europeu. Aquesta segona estada, que combina entrenaments exigents amb l’experiència en proves de nivell, és clau per a la progressió esportiva i competitiva del grup U19, segons la federació.

