Cita continental

Els Jocs dels Petits Estats televisaran en directe i a 203 països totes les disciplines i les dues cerimònies

L'actual president del Comitè Olímpic Internacional i la seva successora, Thomas Bach i Kirsty Coventry, visitaran el país durant la cita

Els Jocs dels Petits Estats que acollirà Andorra del 26 al 31 de maig seran pioners pel que fa a la difusió de l’esdeveniment, doncs televisaran totes les competicions esportives i les dues cerimònies, en directe i a 203 països. Així ho han anunciat aquesta tarda el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, i la presidenta del Comitè Organitzador, Anna Garcia, al Consell General. En relació, han esmenat que aquest fet és possible gràcies a 40 professionals implicats en la producció, 30 càmeres i un senyal distribuït a través de l’Associació de Comitès Olímpics Nacionals (ANOC) que permetrà visualitzar totes les proves de forma simultània a través de set canals.

Com a novetat, i recordant que durant la presentació oficial de la cita no es va voler avançar res envers el nom de la mascota, avui Garcia ha assenyalat que aquest es decidirà mitjançant un procés participatiu de dues fases. Una primera a les escoles i una segona a la ciutadania. Així mateix, ha avançat que l’actual president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, visitarà el país durant la cita: “És algú a qui li agrada molt la filosofia dels Jocs dels Petits Estats, els quals pensa que reflecteixen i promouen de veritat els valors de l’olimpisme”. També ho farà la seva successora –agafarà el relleu a partir del 23 de juny–, Kirsty Coventry, primera dona en presidir l’òrgan.

Per la seva part, Espot Miró ha indicat que la delegació andorrana estarà formada per entre 180 i 200 esportistes, “tot i que si són 210 estarem encantats”. En aquest sentit, ha deixat clar que no hi ha millor escenari per intentar portar el màxim nombre de competidors que en aquests Jocs, els de ‘casa’, i que no tenen límit de participació tricolor “ni en volem tenir”.

Envers els voluntaris, amb una xifra total de 825, la presidenta del Comitè Organitzador ha comentat que la gran majoria són del país. Fins a un 99% són nacionals, i aquells que no ho són viuen al Principat. En aquest cas, “van creure que era una cosa molt important [els Jocs] i una manera d’integrar-se”. “Sense atletes no es poden fer uns Jocs i sense voluntaris tampoc. Per exemple a París n’hi havia 35.000, i són una peça clau per a la bona organització”, ha finalitzat el president del COA.